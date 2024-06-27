Тринадцать часов в сутках жители региона России будут жить в тишине





Депутаты Саратовской областной думы приняли закон, согласно которому в регионе запрещается шуметь два часа днем – с 13.00 до 15.00. Как сообщает ИА «СарИнформ», законодательную новеллу парламентарии утвердили сегодня, 27 июня, на очередном заседании.

– Ранее в Саратовской области запретили использовать громкую звукоусиливающую аппаратуру в транспорте и квартирах, запускать пиротехнику, заниматься ремонтом в частных и многоквартирных домах с 21:00 до 8:00. Теперь же этот запрет распространили на временной промежуток с 13:00 до 15:00. В регионе нельзя шуметь днем на детских и спортивных площадках, в СНТ, во дворах, в гостиницах, в многоквартирных домах, в медицинских, социальных и санаторных организациях, – передает саратовское издание.

По уточненным данным, запрет распространяется не только на выходные, но и на будние дни. Есть лишь два исключения: новогодняя ночь и ремонт в новостройках, сданных до 1,5 лет назад.

Таким образом, в общей сложности жители Саратовской области будут пребывать в тишине 13 часов в сутках – ночью и два часа днем.