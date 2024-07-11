Федеральные новости

Путин призвал наладить систему отпусков для бойцов СВО

Федеральные новости 11.07.2024 17:29
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11.07.2024 17:29


Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями - финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» призвал профильные ведомства наладить систему отпусков для участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.  

Глава государства признал, что процесс до сих пор не отлажен, и пообещал, что ситуация будет исправлена. Президент подчеркнул, что знаком с проблемой. 

– Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там еще не все должным образом организовано, но я это знаю. Будем работать над этим, – цитирует информагентство слова главы государства. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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