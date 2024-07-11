Путин призвал наладить систему отпусков для бойцов СВО





Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями - финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» призвал профильные ведомства наладить систему отпусков для участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Глава государства признал, что процесс до сих пор не отлажен, и пообещал, что ситуация будет исправлена. Президент подчеркнул, что знаком с проблемой.

– Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там еще не все должным образом организовано, но я это знаю. Будем работать над этим, – цитирует информагентство слова главы государства.

Фото: архив ИА «Высота 102»