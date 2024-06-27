



Официальный представитель Следственного комитета России в социальных сетях опубликовала пост, которым объяснила слова Александра Бастрыкина, назвавшего сегодня Государственную думу на международном форуме «Государственной дурой».

По словам Светланы Петренко, руководитель СКР не планировал обижать депутатов и просто процитировал то, что часто пишут в социальных сетях россияне.

– Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого Председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях, – написала она.

И далее Петренко позволила себе упрекнуть СМИ и всех оскорбившихся депутатов:

– Вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста.

Напомним, что спикер ГД Вячеслав Володин счел, что фраза Александра Бастрыкина задевает граждан РФ, поскольку именно они, по его убеждению, выбирают депутатов.

В телеграм-канале ИА «Высота 102» подписчики информагентства, впрочем, не согласились с этим заявлением председателя Госдумы.

Фото: пресс-служба СК России