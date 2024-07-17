Налоги в России для богатых повысят с 2025 года

С 1 января 2025 года в России начнет действовать прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий закон, как передает V102.RU со ссылкой на сайт Кремля, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн рублей - 18%, от 20 млн до 50 млн рублей - 20%, а свыше 50 млн рублей в год - 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов, поясняет ТАСС.

Указанные изменения не затронут выплат участникам специальной военной операции и надбавок для работающих в районах Крайнего Севера и других местностях с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.

Нововведения коснутся и налогового вычета. Теперь его можно будет получить еще и за дачу нормативов ГТО. Такой вычет будет предоставляться разово в сумме 18 тысяч рублей в одном месяце того года, когда сданы или подтверждены нормативы ГТО.

Кроме того, увеличивается стандартный вычет на детей - с 1,4 тысячи рублей до 2,8 тысячи рублей на второго ребенка и с 3 тысяч рублей до 6 тысяч рублей на третьего и на каждого следующего ребенка. Он будет иметь беззаявительный характер.

Также с 350 тысяч рублей до 450 тысяч увеличивается предельный размер доходов, до достижения которого применяются стандартные налоговые вычеты на детей.