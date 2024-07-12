Федеральные новости

Организацию незаконной миграции в России отнесут к особо тяжким преступлениям

Федеральные новости 12.07.2024 15:12
0
12.07.2024 15:12


В России в обозримом будущем преступления, связанные с организацией незаконной миграции, могут отнести к тяжким и особо тяжким. Об этом 12 июля журналистам заявила вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.  

Напомним, что Яровая является главой межфракционной рабочей группы для анализа законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики. По ее словам уже на следующей неделе инициаторы ужесточения планируют получить обратную связь от правоохранительных органов, а также от профильных министерств. 

Сегодня мы договорились о том, что в течение недели все уполномоченные министерства, все правоохранители, все службы дадут нам обратную связь по проекту закона, который разработан депутатами Государственной Думы и касается нескольких важнейших направлений. Первое. Мы отнесем к категории тяжких и особо тяжких преступлений все преступления, которые связаны с организацией нелегальной миграции, – цитирует ТАСС Ирину Яровую. 

В Волгоградской области сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по региону регулярно выявляют преступления, связанные с организацией незаконной миграции. Так, например, 9 июля информагентство сообщало о том, что и 42-летняя жительница Волгоградской области легализовала 81 гражданина Узбекистана, зарегистрировав всех в своем домике в селе Верхнепогромное Среднеахтубинского района. За это ей грозит всего-навсего 3 года лишения свободы. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
12.07.2024 14:44
Федеральные новости 12.07.2024 14:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.07.2024 18:33
Федеральные новости 11.07.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.07.2024 17:29
Федеральные новости 11.07.2024 17:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.07.2024 14:27
Федеральные новости 10.07.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.07.2024 11:10
Федеральные новости 04.07.2024 11:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.06.2024 17:42
Федеральные новости 28.06.2024 17:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.06.2024 18:11
Федеральные новости 27.06.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.06.2024 17:52
Федеральные новости 27.06.2024 17:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.06.2024 16:57
Федеральные новости 27.06.2024 16:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.06.2024 15:31
Федеральные новости 26.06.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.06.2024 14:42
Федеральные новости 25.06.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.06.2024 19:48
Федеральные новости 24.06.2024 19:48
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
23.06.2024 22:14
Федеральные новости 23.06.2024 22:14
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
19.06.2024 12:18
Федеральные новости 19.06.2024 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
18.06.2024 17:36
Федеральные новости 18.06.2024 17:36
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:43
В Камышине простятся с погибшим на СВО Евгением ПавловымСмотреть фотографии
16:38
Четверо детей и восемь взрослых утонули в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:29
СК заинтересовался площадкой накопления ТКО во Фролово Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:58
Водитель Mitsubishi переехал 9-летнего мальчика в Волжском – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Росводресурсы из-за жары снова увеличили сбросы воды на Волжской ГЭССмотреть фотографии
15:12
Организацию незаконной миграции в России отнесут к особо тяжким преступлениямСмотреть фотографии
14:44
Солнечный ветер уже на подходе: ученые РАН предупредили россиян о магнитной буреСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградскую область из Херсона прибудут 60 детейСмотреть фотографии
13:32
Стали известны районы-аутсайдеры по качеству питьевой воды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:28
«Слезла кожа и вспухли волдыри»: отдых на турбазе стал кошмаром для двух волгоградокСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде ожидают похолодание до +30 градусовСмотреть фотографии
12:33
Волгоградская пенсионерка пожертвовала 100 тыс. рублей на помощь участникам СВОСмотреть фотографии
12:28
«А это опять мне»: продавец под Волгоградом «отоварилась» на 189 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:13
В России растет спрос на премиальные кроссоверы и внедорожники EXEED – Волгоград не исключениеСмотреть фотографии
12:08
Игроки и тренеры «Краснодара» возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:20
В Волгограде энергетики устранили аварию, частично обесточившую Красноармейский районСмотреть фотографии
11:19
Житель Волгограда за 10 дней инвестировал в мошенников 5,8 млн рублейСмотреть фотографии
10:54
«Хотелось чем-то помочь»: житель Камышина бесплатно раздает козье молоко семьям погибших на СВОСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом в поселке Нариман за 9,8 млн рублей отреставрируют братскую могилуСмотреть фотографии
09:58
Форвард Руслан Болов расторгнул контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
09:08
В Волжском из-за коммунальной аварии ушла под воду проезжая часть ул. СоветскойСмотреть фотографии
08:49
Жители обезвоженного Котово молят о помощи БастрыкинаСмотреть фотографии
08:02
С бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Шмель» простятся 12 июляСмотреть фотографии
07:56
В Волгоградской области оценили здоровье и красоту хвойного молоднякаСмотреть фотографии
22:12
Новые предложения по оздоровлению рек Донского бассейна в Волгоградской области подготовят к октябрюСмотреть фотографии
21:40
Бастрыкин заинтересовался квартирной историей в Волгограде с участием приставовСмотреть фотографии
21:02
Жительницу Волгоградской области осудят за «магический приворот» по WhatsAppСмотреть фотографии
20:24
«Семейный» мурал появится на фасаде девятиэтажки в ВолжскомСмотреть фотографии
19:54
Следствие просит выпустить из СИЗО генерал-майора Ивана ПоповаСмотреть фотографии
19:24
Волгоградца нашли мертвым в салоне иномарки на АнгарскомСмотреть фотографии
 