Организацию незаконной миграции в России отнесут к особо тяжким преступлениям





В России в обозримом будущем преступления, связанные с организацией незаконной миграции, могут отнести к тяжким и особо тяжким. Об этом 12 июля журналистам заявила вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.

Напомним, что Яровая является главой межфракционной рабочей группы для анализа законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики. По ее словам уже на следующей неделе инициаторы ужесточения планируют получить обратную связь от правоохранительных органов, а также от профильных министерств.

– Сегодня мы договорились о том, что в течение недели все уполномоченные министерства, все правоохранители, все службы дадут нам обратную связь по проекту закона, который разработан депутатами Государственной Думы и касается нескольких важнейших направлений. Первое. Мы отнесем к категории тяжких и особо тяжких преступлений все преступления, которые связаны с организацией нелегальной миграции, – цитирует ТАСС Ирину Яровую.

В Волгоградской области сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по региону регулярно выявляют преступления, связанные с организацией незаконной миграции. Так, например, 9 июля информагентство сообщало о том, что и 42-летняя жительница Волгоградской области легализовала 81 гражданина Узбекистана, зарегистрировав всех в своем домике в селе Верхнепогромное Среднеахтубинского района. За это ей грозит всего-навсего 3 года лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области