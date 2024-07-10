Федеральные новости

Госдума законодательно закрепила рост налогов для богатых

Федеральные новости 10.07.2024 14:27
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10.07.2024 14:27


Сегодня, 10 июля, депутаты Государственной думы в окончательном третьем чтении одобрили поправки в Налоговый кодекс, предполагающие дополнительное обложение налогом сверхдоходов россиян. По словам спикера ГД, для большинства граждан России ставка НДФЛ не изменится, так как они не зарабатывают более 2,4 млн рублей в год. 

Как ранее уже сообщал Вячеслав Володин, все дополнительные средства, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, пойдут в доход федерального бюджета и  будут использованы в помощи семьям с детьми, пенсионерам и ветеранам. 

Это дополнительные средства для финансирования новых нацпроектов, выполнения поручений президента. Увеличатся вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дорог, в развитие наукоемких отраслей и сферы высоких технологий, – пояснил Вячеслав Володин.

Что изменится: 

  • отношении доходов до 2,4 млн рублей в год сохранится ставка 13%,
  • доход от 2,4 млн до 5 млн рублей в год будет облагаться по ставке 15%, 
  • доход от 5 млн до 20 млн рублей будет облагаться по ставке 18%, 
  • доход от 20 млн до 50 млн рублей будет облагаться по ставке 20 %,
  • с дохода свыше 50 млн рублей придется платить 22%.

Изменения не затронут доходы участников СВО, а также дополнительные выплаты и надбавки, которые получают работники Крайнего Севера , а также регионов х с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями. 

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