Федеральные новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам

Федеральные новости 25.06.2024 14:42
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25.06.2024 14:42


25 июня депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, возобновляющий индексацию пенсий работающим пенсионерам. Как сообщает ИА «Высота 102», новые правила должны вступить в силу с 2025 года. В ближайшее время парламентариям предстоит проголосовать за инициативу во втором, а затем и в окончательном, третьем чтении.

Отметим, решение о приостановке индексации пенсий пожилым людям, продолжающим трудиться несмотря на преклонный возраст, было принято по инициативе федеральных властей в 2016 году. Возобновление ежегодной прибавки потребует выделения из бюджета дополнительных средств. Так, в 2025 году властям придётся направить на эти цели 96,45 млрд, в 2026-м — 177,03 млрд, в 2027-м — 260 млрд рублей.

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