В Саратове из-за взрыва электровелосипеда рухнула стена в доме

В городе Саратове между квартирами в жилом доме произошло обрушение стены. По предварительным данным чиновников, причиной этого, а также последующего возгорания, стал взрыв электровелосипеда. Такую версию происшествия, передает ИА «СарИнформ», озвучила глава города Лада Мокроусова.

По уточненным данным саратовских журналистов, ЧП произошло в центре Саратова – в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Бахметьевская, 33. В результате пожара жильцы лишились воды и газа.

– Администрации Октябрьского района поручено при необходимости обеспечить размещение [горожан] в маневренном [муниципальном] жилье, – цитирует издание главу города.

Глава района Игорь Молчанов в свою очередь отрицал, что в доме произошел взрыв, заявив, что в одной из квартир «загорелся самокат на зарядке».

Фото: пресс-службы мэрии Саратова