Федеральные новости

В Саратове из-за взрыва электровелосипеда рухнула стена в доме

Федеральные новости 04.07.2024 11:10
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04.07.2024 11:10


В городе Саратове между квартирами в жилом доме произошло обрушение стены. По предварительным данным чиновников, причиной этого, а также последующего возгорания, стал взрыв электровелосипеда. Такую версию происшествия, передает ИА «СарИнформ», озвучила глава города Лада Мокроусова. 

По уточненным данным саратовских журналистов, ЧП произошло в центре Саратова – в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Бахметьевская, 33. В результате пожара жильцы лишились воды и газа.

Администрации Октябрьского района поручено при необходимости обеспечить размещение [горожан] в маневренном [муниципальном] жилье, –  цитирует издание главу города.  

Глава района Игорь Молчанов в свою очередь  отрицал, что в доме произошел взрыв, заявив, что в одной из квартир «загорелся самокат на зарядке».

Фото: пресс-службы мэрии Саратова

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