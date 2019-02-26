Политика

Жителям Волгоградская области запретили выпивать четыре дня в году

Политика 26.02.2019 13:00
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26.02.2019 13:00


Запрет на продажу спиртных напитков во дворах многоквартирных домов утвердили сегодня депутаты Волгоградской областной думы. Как сообщает ИА «Высота 102», парламентарии внесли соответствующие поправки в региональный закон о розничной продаже алкоголя.
Горячительные напитки также запрещается продавать на первых этажах многоквартирных домов, если вход в магазин расположен со стороны подъездов или в сквозных проездах. При этом дума ввела для предпринимателей переходный период. Так, норма закона не будет распространяться на корммерсантов с действующим сроком лицензии на продажу спиртных напитков.
Кроме того, депутаты ограничили продажу алкоголя в праздничные дни: 25 января – в День российского студенчества; 1 июня – в Международный день защиты детей; 27 июня – в День молодежи; 1 сентября – в День знаний. Ранее предлагалось включить в этот перечень и 9 мая. Но думцы решили, что лишать граждан возможности выпить «фронтовые сто граммов» в день Победы нельзя.

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