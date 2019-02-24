Происшествия

5 человек пострадали в аварии на трассе в Волгоградской области

Происшествия 24.02.2019 09:23
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24.02.2019 09:23


В результате столкновения двух легковых автомобилей сегодня ночью в районе Михайловки на 786 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» различные травмы получили 5 человек, сообщает ИА «Высота 102». По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 47-летняя водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21140», совершая маневр разворота через двойную сплошную линию разметки, не предоставила преимущество в движении и выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с автомашиной «ВАЗ-210540» под управлением 36-летнего водителя. Оба водителя, 39-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21140», 39-летняя и 27-летний пассажиры автомашины «ВАЗ-210540» доставлены в центральную районную больницу.

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