В волгоградском управлении Росимущества – смена руководства

Общество 22.02.2019 14:15
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22.02.2019 14:15
В территориальном управлении Росимущества сменилось руководство. Как сообщает ИА «Высота 102», Светлана Плюшкина покинула эту должность. Врио руководителя управления назначен Александр Хрипко. Отстранению Светланы Плюшкиной предшествовал скандал, связанный с ремонтом памятника на "Острове Людникова". Территориальное управление Росимущества являлось заказчиком ремонтных работ. Однако выяснилось, что подрядчик – компания «Промстройреставрация» - сделал некачественный ремонт памятника «Ролик». На проведение работ, между тем, было выделено более 4,5 миллиона рублей. Представитель подрядчика объяснил это тем, что компания вынуждена была проводить работы в холодный период года – к этому ее обязывали сроки, оговоренные в контракте.
Между тем, памятные сооружения на «Острове Людникова» долгие годы находились в крайне отвратительном состоянии – ступени были разрушены, фасады памятников обветшали и отслоились. Памятники имеют федеральный статус, поэтому местные власти не могли привести их в порядок.
Справка: Памятник «Ролик» сооружен в 1955 году на территории Нижнего поселка завода «Баррикады». Монумент установлен на месте, где располагался пункт связи 138-й стрелковой дивизии. Надпись на бронзовой мемориальной доске гласит: «В блиндаже на берегу Волги в 1942 году 4 героя-связиста 138-й стрелковой дивизии товарищи Ветошкин, Кузьминский, Харазия и Колосовский, их позывной «Ролик», в течение 6 недель упорно удерживали пункт связи и не пропустили немецко-фашистских захватчиков».
138-я стрелковая дивизия под командованием полковника Ивана Людникова переправилась через Волгу 16 октября 1942 года и в течение многих дней, будучи полуокруженной, стойко держала оборону на участке около 700 метров по фронту вдоль Волги и 400 метров в глубину (от берега к территории завода «Баррикады»). 21 декабря 1942 года части дивизии перешли в наступление и прорвали блокаду с юга. Участок кровавой обороны героической дивизии в Волгограде называют «Остров Людникова».
Фото памятника из видеосюжета Первого канала.
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