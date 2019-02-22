В волгоградском управлении Росимущества – смена руководства





В территориальном управлении Росимущества сменилось руководство. Как сообщает ИА «Высота 102», Светлана Плюшкина покинула эту должность. Врио руководителя управления назначен Александр Хрипко. Отстранению Светланы Плюшкиной предшествовал скандал, связанный с ремонтом памятника на "Острове Людникова". Территориальное управление Росимущества являлось заказчиком ремонтных работ. Однако выяснилось, что подрядчик – компания «Промстройреставрация» - сделал некачественный ремонт памятника «Ролик». На проведение работ, между тем, было выделено более 4,5 миллиона рублей. Представитель подрядчика объяснил это тем, что компания вынуждена была проводить работы в холодный период года – к этому ее обязывали сроки, оговоренные в контракте.

Между тем, памятные сооружения на «Острове Людникова» долгие годы находились в крайне отвратительном состоянии – ступени были разрушены, фасады памятников обветшали и отслоились. Памятники имеют федеральный статус, поэтому местные власти не могли привести их в порядок.