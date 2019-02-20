Экология

Владимир Путин: недопустимо превращать мусорную реформу в профанацию

Экология 20.02.2019 16:09
2629 25
20.02.2019 16:09


Если реформа с обращением ТКО в России сведется к росту платы за вывоз мусора – это не работа, а профанация. Об этом сегодня в Гостином дворе заявил президент России. Выступая с ежегодным Посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин отдельно остановился на «самой болезненной теме» – ситуации с коммунальными отходами. Особое внимание он уделил вопросу переработки отходов.
«Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придётся. Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации», - считает глава государства. 
Лидер страны обратился с просьбой к Общероссийскому народному фронту обеспечить «действенный гражданский контроль, в том числе опираться на общественных экологических инспекторов». «Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер», - отметил Путин.
Прозвучали и конкретные сроки, в течение которых должны произойти качественные изменения в сфере обращения с ТКО. Так, в ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет – и все остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8–9% до 60, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора.
Напомним, старт мусорной реформы в регионах России состоялся 1 января 2019 года. В Волгоградской области по итогам проведенного исполнительной властью конкурса региональным оператором стало ООО «Управление отходами – Волгоград». Эта фирма, наряду с «Концессиями водоснабжения» и «Концессиями теплоснабжения», аффилирована российской управляющей компании «Лидер». С начала текущего года для граждан введен отдельный тариф на вывоз мусора. По сравнению с предыдущим годом для многих жителей региона плата возросла в разы. При этом качество вывоза мусора во многих территориях заметно ухудшилось. О планах по переработке отходов, которые вывозятся на полигоны, регоператор пока не сообщал.
Фото: kremlin.ru

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Подозрительная «свалка» на севере Волгограда оказалась объектом мусорного регоператора
21.01.2019 16:56
14880 12
Покончить с мусорным кошмаром: регоператор все еще головная боль главы Волгограда
30.01.2019 16:10
21327 17
Суд подтвердил незаконность свалки промышленных отходов под Волгоградом
07.02.2019 15:31
8343 2
Экология
20.02.2019 14:45
Экология 20.02.2019 14:45
854 8 Обсудить

0
Далее
Экология
15.02.2019 11:05
Экология 15.02.2019 11:05
7153 3 Обсудить

0
Далее
Экология
15.02.2019 11:04
Экология 15.02.2019 11:04
530 0 Обсудить

0
Далее
Экология
13.02.2019 16:03
Экология 13.02.2019 16:03
3809 1 Обсудить

0
Далее
Экология
11.02.2019 04:17
Экология 11.02.2019 04:17
4521 0 Обсудить

0
Далее
Экология
07.02.2019 15:31
Экология 07.02.2019 15:31
8343 2 Обсудить

0
Далее
Экология
06.02.2019 16:33
Экология 06.02.2019 16:33
9745 18 Обсудить

0
Далее
Экология
06.02.2019 16:28
Экология 06.02.2019 16:28
8013 8 Обсудить

0
Далее
Экология
05.02.2019 11:39
Экология 05.02.2019 11:39
1482 5 Обсудить

0
Далее
Экология
31.01.2019 15:06
Экология 31.01.2019 15:06
4653 6 Обсудить

0
Далее
Экология
30.01.2019 16:10
Экология 30.01.2019 16:10
21327 17 Обсудить

0
Далее
Экология
25.01.2019 16:28
Экология 25.01.2019 16:28
9623 14 Обсудить

0
Далее
Экология
25.01.2019 13:16
Экология 25.01.2019 13:16
7959 8 Обсудить

0
Далее
Экология
24.01.2019 14:00
Экология 24.01.2019 14:00
5367 9 Обсудить

0
Далее
Экология
23.01.2019 12:22
Экология 23.01.2019 12:22
5186 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:33
«Беремся за поликлиники»: в Волгоградской области хотят повысить удовлетворенность первым звеном медпомощиСмотреть фотографии
17:56
Дорожники в Волгоградской области готовятся к снегопаду и метелиСмотреть фотографии
17:47
Пожизненное заключение для убийцы-расчленителя просит прокуратура в Волгоградском облсуде Смотреть фотографии
17:17
Президент России – об очередях в поликлиниках, дефиците врачей и триллионе рублей онкоцентрам
17:11
В Волгоградской области пожар в общежитии унес жизнь маленькой девочкиСмотреть фотографии
16:09
Владимир Путин: недопустимо превращать мусорную реформу в профанацию Смотреть фотографии
16:01
В Волгограде контрактник выплатит 200 тысяч рублей за «пьяное» ДТПСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде в деле о репосте в соцсети поменяли судьюСмотреть фотографии
15:18
Президент России отметил опыт Волгоградской области в сфере патронажной помощи больным Смотреть фотографии
15:15
В Волгограде «Единая Россия» готова объявить праймериз по отбору кандидатов в облдумуСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде владелец сомнительной партии одежды и обуви попался на взятке полицейскомуСмотреть фотографии
14:45
Волжская ГЭС увеличивает сбросы воды по приказу РосводресурсовСмотреть фотографии
14:22
Под Волгоградом мошенник выманил у супруги знакомого 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:02
В Волгограде мастерскую автора "Непокоренного Сталинграда" освободили от арендных платежейСмотреть фотографии
13:06
В Волгоградской гордуме антикоррупционная комиссия "погрозила пальцем" братьям Глазуновым Смотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области возбуждено дело о пропаже ветеранских выплатСмотреть фотографии
11:58
Суд в Волгограде не согласился на полмесяца «состарить» предпенсионераСмотреть фотографии
11:21
Поле на "Волгоград Арене" вывели из зимней спячкиСмотреть фотографии
11:03
Прокуратура помогла дочери первого проректора вуза в Волгограде сделать выбор с учебой в России и ГерманииСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде у кинотеатра «Победа» появился новый собственникСмотреть фотографии
10:40
Волгоградская гордума проголосовала за стабильность в похоронном бизнесеСмотреть фотографии
10:18
Волгоград подарил Москве трамвай за миллион рублейСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом в ДТП на встречке пострадали женщина и ребенокСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде игровые терминалы довели двоих приятелей до судаСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде суд закрыл группу в детском саду на три месяцаСмотреть фотографии
08:34
В Волгоградской области около 150 тысяч пенсионеров вынуждены работатьСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгоградскую область идут большие деньги на обводнение поймы Cмотреть видео
18:09
Первые лица Волгоградской области вживую услышат Послание президента РФ Федеральному собраниюСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде депутаты решили не закрывать разом все рестораны на улицах Советской и ЧуйковаСмотреть фотографии
16:38
Гострудинспекцию в Волгоградской области «повернули лицом» к прокуратуреСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 