Владимир Путин: недопустимо превращать мусорную реформу в профанацию





Если реформа с обращением ТКО в России сведется к росту платы за вывоз мусора – это не работа, а профанация. Об этом сегодня в Гостином дворе заявил президент России. Выступая с ежегодным Посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин отдельно остановился на «самой болезненной теме» – ситуации с коммунальными отходами. Особое внимание он уделил вопросу переработки отходов.

«Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придётся. Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации», - считает глава государства.

Лидер страны обратился с просьбой к Общероссийскому народному фронту обеспечить «действенный гражданский контроль, в том числе опираться на общественных экологических инспекторов». «Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер», - отметил Путин.

Прозвучали и конкретные сроки, в течение которых должны произойти качественные изменения в сфере обращения с ТКО. Так, в ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет – и все остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8–9% до 60, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора.

Напомним, старт мусорной реформы в регионах России состоялся 1 января 2019 года. В Волгоградской области по итогам проведенного исполнительной властью конкурса региональным оператором стало ООО «Управление отходами – Волгоград». Эта фирма, наряду с «Концессиями водоснабжения» и «Концессиями теплоснабжения», аффилирована российской управляющей компании «Лидер». С начала текущего года для граждан введен отдельный тариф на вывоз мусора. По сравнению с предыдущим годом для многих жителей региона плата возросла в разы. При этом качество вывоза мусора во многих территориях заметно ухудшилось. О планах по переработке отходов, которые вывозятся на полигоны, регоператор пока не сообщал.

Фото: kremlin.ru