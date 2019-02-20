В Волгоградской области около 150 тысяч пенсионеров вынуждены работать

Аналитика 20.02.2019 08:34
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20.02.2019 08:34
Численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области, по состоянию на 1 января 2019 года составила 770,6 тыс. человек, из них неработающих - 627,0 тыс. человек (81,4%). Об этом сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградстате. То есть 143,6 тысяч человек, находящихся на заслуженном отдыхе, продолжают трудиться.
Средний размер назначенных месячных пенсий на 1 января 2019 года составил 13316,4 рубля, из них средний размер назначенных месячных пенсий неработающих - 13692 рубля.
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