В Волгоградской области около 150 тысяч пенсионеров вынуждены работать





Численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области, по состоянию на 1 января 2019 года составила 770,6 тыс. человек, из них неработающих - 627,0 тыс. человек (81,4%). Об этом сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградстате. То есть 143,6 тысяч человек, находящихся на заслуженном отдыхе, продолжают трудиться.

Средний размер назначенных месячных пенсий на 1 января 2019 года составил 13316,4 рубля, из них средний размер назначенных месячных пенсий неработающих - 13692 рубля.



