Экс-сотруднику желдороги грозит тюрьма за сход вагонов грузового поезда в Волгоградской области





Бывший мастер дорожного линейного участка Арчединской дистанции пути предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к сходу с рельсов вагонов грузового поезда в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Волгоградскую транспортную прокуратуру, обвинительное заключено утверждено, дело направлено для рассмотрения в суд по существу. Бывшему сотруднику желдороги грозит до 2 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый, работая мастером дорожного линейного участка, осуществлял текущее содержание пути. В апреле 2018 года при наличии информации о дефекте рельс он не принял мер к устранению выявленных нарушений, что в дальнейшем повлекло сход 6 вагонов, следовавших в составе грузового поезда. В связи с этим ОАО "РЖД" был причинен имущественный ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей.



