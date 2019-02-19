Экс-сотруднику желдороги грозит тюрьма за сход вагонов грузового поезда в Волгоградской области

Расследования 19.02.2019 14:31
311 1
19.02.2019 14:31
Бывший мастер дорожного линейного участка Арчединской дистанции пути предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к сходу с рельсов вагонов грузового поезда в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Волгоградскую транспортную прокуратуру, обвинительное заключено утверждено, дело направлено для рассмотрения в суд по существу. Бывшему сотруднику желдороги грозит до 2 лет лишения свободы.
По данным следствия, обвиняемый, работая мастером дорожного линейного участка, осуществлял текущее содержание пути. В апреле 2018 года при наличии информации о дефекте рельс он не принял мер к устранению выявленных нарушений, что в дальнейшем повлекло сход 6 вагонов, следовавших в составе грузового поезда. В связи с этим ОАО "РЖД" был причинен имущественный ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей.
Реклама
Популярное по теме
12.02.2019 10:47
26537 0
Обвиняемому во взрыве дома в Волгограде не удалось выйти на свободу19.02.2019 15:00
Расследования 19.02.2019 15:00
254 1 Обсудить
В Волгограде сотрудник ГИБДД с сообщниками инсценировали 11 ДТП19.02.2019 11:26
Расследования 19.02.2019 11:26
3092 6 Обсудить
Житель Волгограда отсудил 70 тысяч рублей, которые перевел по ошибке не тому18.02.2019 17:47
Расследования 18.02.2019 17:47
3435 4 Обсудить
"Я сожалею": В Волгограде участника смертельной драки возле ночного клуба «Loft» отправили за решетку (ВИДЕО)18.02.2019 17:24
Расследования 18.02.2019 17:24
23490 15 Обсудить
В Волгоградской области старший кассир банка проиграла почти 13 миллионов рублей18.02.2019 16:17
Расследования 18.02.2019 16:17
6135 7 Обсудить
В Волгограде сбежавшему из колонии разбойнику грозит внушительный срок18.02.2019 15:23
Расследования 18.02.2019 15:23
2092 0 Обсудить
В Волжском сотрудники ГИБДД задержали на улице мужчину с трупом в руках18.02.2019 11:46
Расследования 18.02.2019 11:46
6570 6 Обсудить
Защищал брата: в Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 18-летнего парня в ночном клубе18.02.2019 11:23
Расследования 18.02.2019 11:23
9401 16 Обсудить
На суде в Волгограде изучили последние звонки убийцы-расчленителя и его жертв18.02.2019 11:08
Расследования 18.02.2019 11:08
6388 4 Обсудить
В Волгограде арестовали обвиняемого в убийстве бомжа-иностранца15.02.2019 16:10
Расследования 15.02.2019 16:10
4850 1 Обсудить
"Плохая игра": в Волгограде брокера-миллиардера ждет второй суд15.02.2019 15:40
Расследования 15.02.2019 15:40
5052 0 Обсудить
В Волгограде обвиняемый во взрыве жилого дома устал сидеть в СИЗО15.02.2019 12:18
Расследования 15.02.2019 12:18
6087 3 Обсудить
В Волгограде бизнесвумен обвинили в сокрытии налогов на 20 миллионов рублей14.02.2019 16:46
Расследования 14.02.2019 16:46
9524 2 Обсудить
В Волгограде спустя 16 лет бизнесмен признался в расстреле конкурента14.02.2019 15:10
Расследования 14.02.2019 15:10
7675 2 Обсудить
Похитителя чужой барсетки в гипермаркете помогли найти волгоградцы14.02.2019 10:46
Расследования 14.02.2019 10:46
5682 8 Обсудить
Реклама