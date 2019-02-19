Происшествия

Волгоградец «обчистил» мобильный банк знакомого

Происшествия 19.02.2019 11:17
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19.02.2019 11:17


Житель Волгограда задержан за хищение у знакомого 50 тысяч рублей с его сберегательной книжки через мобильный банк. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УМВД по г.Волгограду, безработный 24-летний житель Советского района, находясь в  гостях, вызвался помочь подключить мобильный банк на телефон знакомого. Однако вместо номера телефона владельца денег, он подключил свой номер. А затем, зная пароль от мобильного банка, он потратил 50000 рублей на личные нужды. Потерпевший подал заявление в полицию о краже денег. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

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