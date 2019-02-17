В Волгоградской области не решают проблему с долгами по зарплате





В Волгоградской области задолженность по зарплате по данным на 1 февраля осталась неизменной и составляет 165,4 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, Волгоградская область по-прежнему - «чемпион» по объему задолженности среди регионов ЮФО. Серьезная ситуация и в Астраханской области – здесь также в течение уже многих месяцев не гасятся долги в размере 117,2 миллионов рублей. А вот в Ростовской области долги по зарплате по сравнению с 1 января увеличились аж в 4,2 раза и составили почти 66 миллионов рублей. Чисты и честны перед своими работниками работодатели в Калмыкии и Адыгее – здесь вообще нет никакой задолженности.



