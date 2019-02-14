Происшествия

В Волгограде из камеры хранения супермакета похитили сумку

Происшествия 14.02.2019 09:07
2019 8
14.02.2019 09:07


В Волгограде разыскивают мужчину, который похитил сумку покупательницы, оставленную ею в ячейке камеры хранения  супермаркета. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, в спортивной сумке находились личные вещи горожанки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемого подозреваемого, причастного к  совершению данного преступления. Его приметы: мужчина на вид 45-50 лет, одет в темную шапку, черную куртку,  черные штаны  и черные ботинки. Сейчас ведется его розыск.  Граждан, узнавших разыскиваемого, просят обратиться в полицию Советского района по телефонам:  46-51-15, 93-76-26 либо 02. Анонимность и конфиденциальность гарантирована.

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