В Волгограде из камеры хранения супермакета похитили сумку

Происшествия 14.02.2019 09:07
2019 8
14.02.2019 09:07
В Волгограде разыскивают мужчину, который похитил сумку покупательницы, оставленную ею в ячейке камеры хранения супермаркета. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, в спортивной сумке находились личные вещи горожанки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемого подозреваемого, причастного к совершению данного преступления. Его приметы: мужчина на вид 45-50 лет, одет в темную шапку, черную куртку, черные штаны и черные ботинки. Сейчас ведется его розыск. Граждан, узнавших разыскиваемого, просят обратиться в полицию Советского района по телефонам: 46-51-15, 93-76-26 либо 02. Анонимность и конфиденциальность гарантирована.
Реклама
Популярное по теме
31.01.2019 10:40
21204 24
05.02.2019 12:15
10747 11
16.01.2019 15:37
17656 26
В Волгограде соседи убили пенсионерку и бросили тело в овраг14.02.2019 11:15
Происшествия 14.02.2019 11:15
2616 Обсудить
В Волгоградской области в летней кухне сгорел мужчина14.02.2019 09:04
Происшествия 14.02.2019 09:04
114 Обсудить
В Волгоградской области сотрудник ЖЭУ обокрал пенсионерку13.02.2019 17:49
Происшествия 13.02.2019 17:49
1979 2 Обсудить
В Волгограде внучка вынесла из дома бабушки ценностей на 200 тысяч рублей13.02.2019 16:12
Происшествия 13.02.2019 16:12
2824 2 Обсудить
На юге Волгограда воспитатель детсада попала под колеса легковушки13.02.2019 14:52
Происшествия 13.02.2019 14:52
1218 0 Обсудить
В Волжском при падении крана пострадал рабочий13.02.2019 12:43
Происшествия 13.02.2019 12:43
2312 2 Обсудить
Пьяный и влюбленный: волгоградец украл из цветочного магазина 25 роз13.02.2019 12:33
Происшествия 13.02.2019 12:33
2182 9 Обсудить
В Волгограде продавец за неделю вынесла из магазина продуктов на 40 тысяч рублей12.02.2019 14:46
Происшествия 12.02.2019 14:46
4453 7 Обсудить
В Волгоградской области дачник застрелил буйного жеребца12.02.2019 14:04
Происшествия 12.02.2019 14:04
3786 5 Обсудить
Криминальное трио из Волгограда пять месяцев грабило домовладения селян12.02.2019 11:28
Происшествия 12.02.2019 11:28
2503 1 Обсудить
В Волгограде сумку с деньгами украли с полки в гипермаркете12.02.2019 11:28
Происшествия 12.02.2019 11:28
2605 12 Обсудить
В Волгограде недовольный пассажир разбил машину частного извозчика12.02.2019 11:14
Происшествия 12.02.2019 11:14
1598 5 Обсудить
В Волгоградской области в ДТП попали сразу три пассажирские "Газели"12.02.2019 10:48
Происшествия 12.02.2019 10:48
2171 0 Обсудить
В Волгоградской области трое мужчин задохнулись в доме из-за закрытой заслонки12.02.2019 08:09
Происшествия 12.02.2019 08:09
1275 0 Обсудить
Волгоградка украла коляску у соседки для своих детей11.02.2019 14:48
Происшествия 11.02.2019 14:48
2716 1 Обсудить
Реклама