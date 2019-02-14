В Волжском при падении крана пострадал рабочий

Происшествия 13.02.2019 12:43
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13.02.2019 12:43
Крановщик получил травмы при опрокидывании крана на стройплощадке в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, мужчина обратился за медицинской помощью с множественными порезами рук. Известно, что инцидент произошел на ул. Карбышева, 162а. Фотографии с места происшествия в социальных сетях уже публикуют очевидцы.
Фото https://vk.com/zhest_vlz
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