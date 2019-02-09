



В Волгоградской области от злокачественных образований умерли в прошлом году 5326 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, по сравнению с 2017 годом этот печальный показатель снизился почти на 7% - (5736 человек). Общий уровень смертности в Волгоградской области снизился всего на 0,1%. Так, в 2017 году ушли из жизни из-за различных заболеваний 33239 человек, а в 2018 году – 33218 человек. Показатель смертности от инфекционных заболеваний увеличился на 1,5% (547 человек в 2017 году и 555 человек в 2018), от болезней органов дыхания – на 2,8%, пищеварения – на 0,6%. Но больше всего в Волгоградской области умирают от болезней системы кровообращения и рост смертности сохранился – 1,3%. Так, в 2017 году ушли из жизни по этой причине 17045 человек, а в прошлом году – 17273 человека.

В прошлом году, правда, снизился уровень смертности жителей от внешних причин смерти – от отравлений алкоголем, самоубийств и убийств, утоплений и в результате ДТП. В 2017 году раньше времени оборвалась жизнь 2295 человек, а в 2018 году – 2182 человек (95,1%).



