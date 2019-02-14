



Скандал, связанный с высказыванием московского политолога Дмитрия Орлова, которое он позволил себе на 22-ом заседании экспертного совета «Регион» и на которое эмоционально отреагировали волгоградские единороссы, перестал быть «личным делом» гендиректора агентства политических и экономических коммуникаций и региональной верхушки «ЕР». Заявление Дмитрия Орлова, сделанное им накануне празднования 76-летия победы в Сталинградской битве, в котором он назвал Волгоградскую область «проклятым регионом», было растиражировано местными СМИ, благодаря чему об этом стало известно и рядовым волгоградцам. И горожане весьма эмоционально отреагировали на эту фразу , посчитав ее оскорбительной и для себя, и для своей родины.

Так как же Дмитрий Орлов охарактеризовал Волгоградскую область в контексте обсуждения положения дел и позиций губернаторов в регионах? "Если говорить о Волгограде, позволю себе краткую характеристику, поскольку был когда-то причастен к региону – это проклятый регион, там проблемы с элитами, там проблемы с бюджетом, там проблемы с инфраструктурой. Я не собираюсь защищать Бочарова, и, тем более у нас он далеко не на лидирующих позициях, это аутсайдер, но там очень много отягощающих факторов долгосрочных, и их даже за пять лет, за 10 лет, даже на таком горизонте не преодолеть, к сожалению», - цитата.

Вполне возможно, что Дмитрий Орлов подсознательно вспомнил свои впечатления от работы в Волгоградской области во время правления бывшего губернатора Сергея Боженова. Иначе на чем основывалось его заявление, если, как подчеркнул один из участников дискуссии в экспертном совете «Регион» Евгений Сучков, директор Института избирательных технологий, «от Волгоградской области не был представлен ни один эксперт». А экспертная выборка, по словам Евгения Сучкова, вообще слишком мала – «по полтора эксперта на регион в среднем». Правда, когда Дмитрий Орлов начал тесно работать с экс-губернатором Сергеем Боженовым и его "алмазной командой", плохие мысли о Волгоградской области ему в голову не лезли. Наоборот, именно этот московский политолог стал, можно сказать, «художником» образа успешного и эффективного губернатора, каковым жители Волгоградской области Сергея Боженова совсем не считали.

Справедливости ради надо сказать, назначение Сергея Боженова губернатором Волгоградской области жители региона приняли в штыки не сразу. А настороженность волгоградцев, которых только избавили от крайне непопулярного Анатолия Бровко, понять было можно. Потому что буквально уже через несколько месяцев стало понятно, кого Дмитрий Медведев, который тогда был президентом России, подсунул волгоградцам. 17 января Сергей Боженов занял кресло губернатора Волгоградской области, а уже 5 апреля он и его приближенные засветились в грандиозном скандале – поездке на отдых в Италию с домочадцами, депутатами и друзьями. Потом было еще много того, чего волгоградцы не простили ему до сих пор – это и пустые обещания (например, мифический миллиард на дороги), и криминальная команда «астраханских алмазов»-взяточников, а главное – отсутствие реального результата.

Видимо, для того, чтобы спасти Сергея Боженова от полного поражения в глазах жителей и федерального центра, на помощь и был вызван московский политолог Дмитрий Орлов. И уже в начале июня 2012 года агентство политических и экономических коммуникаций впервые шокировало жителей рейтингом, в котором Сергей Боженов оказался вдруг среди губернаторов «сильного влияния». Как выяснилось, это было лишь началом широкой пиар-компании по укреплению «авторитета» провального губернатора, которую впоследствии Дмитрий Орлов вел, уже не «стесняясь» и даже перестав скрывать «свое личико».









Пока рейтинг Сергея Боженова рос едва ли не с каждым днем, жители области наблюдали другое – разбитые дороги, коррупцию в кабинетах власти и на этом фоне – гулянки и вечеринки праздного окружения Сергея Боженова. Уже в июле 2012 года на ситуацию в регионе обратили федеральные СМИ. Например, газета «Известия» от 17 июля этого года опубликовала статью «Волгоградский губернатор признан худшим», в которой Сергея Боженова назвали «двоечником» по результатам исследования в рейтинге политического везения, составленного политической экспертной группой (ПЭГ) и даже охарактеризовали его назначение главой региона как «одно из самых неудачных решений Кремля». А институт независимых политических исследований почти в то же самое время определил медведевского назначенца в аутсайдеры рейтинга информационной открытости.

Впрочем, критика губернатора Волгоградской области звучала лишь в единичных СМИ. Наоборот, подавляющее большинство газет, сайтов, телеканалов, как региональных так и федеральных, вовсю нахваливали Сергея Боженова. И, как выяснилось, не на пустом месте – тогдашнее министерство печати и информации тогда еще правительства Волгоградской области под руководством осужденной впоследствии Ольги Дьяковой, «покупало» лояльность изданий. По данным slon.ru, в 2012 году на СМИ из бюджета области было выделено 334 миллиона рублей, тогда как было заложено 230 миллионов. В 2013 году эти траты еще больше увеличились – до 428 (!), тогда как планировалось потратить 318 миллионов.

Между тем, в рейтингах агентства Дмитрия Орлова Сергей Боженов продолжал «укреплять» позиции. И из группы губернаторов «сильного влияния» через некоторое время он попадает в список глав регионов «очень сильного влияния». Но и этих эпитетов для провального экс-губернатора политологу было, вероятно, мало. «Успешный антикризисный управляющий» и даже «форпост политики доверия Кремля на юге России» - Дмитрий Орлов в оценках Сергея Боженова не скромничал.

Но апофеозом ударной работы политолога Дмитрий Орлова в Волгоградской области стала презентация доклада «Ситуация в Волгоградской области и политика губернатора Сергея Боженова», который он явил миру в декабре 2012 года. Этот доклад вызвал шок и негативные эмоции у представителей общественности, так как перечисленные заслуги губернатора не имели ничего общего с реальностью. Например, журналист Ефим Шустерман предложил Дмитрию Орлову «на год объявить себя персоной нон грата в Волгоградской области», поскольку жители региона восприняли данную аналитику, как «простой, грубоватый заказ». Впрочем, у таланта Дмитрия Орлова нашлись и поклонники. Например, журналист Андрей Серенко охарактеризовал работу московского политолога как «фундаментальный труд» и «явление для Волгоградской области», которое будет вписано в политическую историю региона.

Тем не менее, видимо, осадок у Дмитрия Орлова после той пресс-конференции все-таки остался и он больше на публике не появлялся. Но, судя по тому, что позиции Сергея Боженова в рейтингах АПЭК были почти «непоколебимы», московский политолог продолжал следить за «успехами» губернатора и области издалека. И невозможно даже предположить, что Дмитрий Орлов продвигал экс-губернатора Волгоградской области за деньги. Об отсутствии денежной составляющей в отношениях с Сергеем Боженовым заявлял и сам гендиректор АПЭК на презентации доклада об успехах бывшего главы региона. Так что распространенный в то время в соцсетях прайс-лист о расценках на выступления и комментарии Дмитрия Орлова можно считать «фейком».

Впрочем, чего стоили рейтинги и оценки московского политолога Сергея Боженова, стало понятно очень скоро. 7 марта 2014 года АПЭК в очередной раз включило бывшего губернатора Волгоградской области в список губернаторов "сильного влияния", а меньше, чем через месяц – 2 апреля 2014 года – указом президента РФ Владимира Путина Сергей Боженов был отправлен в досрочную отставку.









Немало воды утекло с тех пор, о московском политологе стали подзабывать, пока он сам таким скандальным образом о себе не напомнил. Как сообщили информагентству в администрации Волгограда и области, официально Дмитрий Орлов после отставки Сергея Боженова регион не посещал. Хотя, как стало известно ИА «Высота 102», попытки стать востребованным в Волгоградской области предпринимались. Но от предложенных услуг власти региона отказались. Однако, как выяснилось, пять лет забвения не помешали московскому политтехнологу дать нелестные характеристики региону и приписать ему проблемы, которые характеризовали как раз время правления Сергея Боженова. Ведь только за два года его руководства регионом госдолг Волгоградской области достиг рекордных отметок – вырос с 30 до 46 миллиардов рублей. Для сравнения – на сегодняшний момент госдолг Волгоградской области составляет около 50-51 миллиарда рублей (увеличение за последние 5 лет – около 5 миллиардов рублей) с сохранением пока неустойчивой тенденции к его сокращению. Улучшилась и инфраструктура региона – построены дороги, мосты и транспортные развязки, на линии вышли современные автобусы, обустроены современные парки, новую жизнь получили давно заброшенные объекты, например, детско-юношеский центр.

Дмитрий Орлов мог бы сравнить то, что он видел в Волгограде пять-шесть лет назад, с тем, как выглядит регион сегодня. Как известно, руководство волгоградских единороссов «помирилось» с гендиректором АПЭК после принесенных им извинений и пригласило его посетить Волгоград. Но, как сказал один из волгоградцев, участников опроса, "какими глазами" он посмотрит в глаза жителей?



