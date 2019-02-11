Аналитика 11.02.2019 10:28
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11.02.2019 10:28
На заявление московского политолога Дмитрия Орлова, который назвал Волгоградскую область «проклятым регионом», жители Волгограда отреагировали эмоционально. Об этом сообщает ИА «Высота 102», корреспонденты которого провели опрос на улицах города.
Напомним, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов выступил с соответствующим заявлением на заседании клуба экспертов «Регион». Хотя после этого последовали извинения со стороны московского политолога, все же ему стоило бы вспомнить известную пословицу – «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь».
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