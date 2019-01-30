Аналитика

«Высота 102»ТВ: Депутаты опасаются потери Волгоградом статуса города-миллионника

Аналитика 30.01.2019 20:01
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30.01.2019 20:01



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: трудоспособное население уезжает из региона, власти возлагают большие надежды на реализацию нацпроектов, мусорный регоператор все так же не уверен в собственных силах, пожар в центре Волгограда и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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