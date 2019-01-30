



Мэрия прекратила помогать регоператору сферы ТКО муниципальной техникой, и теперь будет жестко контролировать, как компания «Управление отходами - Волгоград» выполняет свою работу по вывозу мусора. Об этом ИА «Высота 102» рассказал глава Волгограда Виталий Лихачев в ходе сегодняшней инспекции по Краснооктябрьскому району, где жители лишь недавно начали ощущать, что региональный оператор действительно существует. Сегодня на глазах городского главы и руководителя района была зачищена переполненная отходами мусорная площадка на улице Нестерова. А затем участники рейда стали свидетелями того, как ликвидируется гигантская помойка на пересечении улиц Титова и Оборонной на Вишневой балке. О том, что этот район находится в глубоком мусорном кризисе, ИА «Высота 102» рассказывало 28 января . Между тем, по уверению «мусорного хозяина», с 1 февраля на каждой контейнерной площадке в Волгограде будут вывешены графики вывоза ТКО - такое обещание сегодня перед телекамерами, несколько вяло, но все-таки дал заместитель гендиректора компании «Управление отходами - Волгоград» Сергей Галкин. Без уверенности в голосе он также сообщил, что в ближайшее время планируется покончить с мусорным хаосом в частном секторе и отладить работу горячей линии. Глава Волгограда Виталий Лихачев, в свою очередь, отметил, что в работе регионального оператора по-прежнему хромает логистика, но все-таки наметились сдвиги и есть надежда, что «кошмарный период» закончится и мэрия сможет сосредоточиться на других важных для города заботах, например, уборке снега. Подробности - в видеоматериале ИА «Высота 102».





Как сообщалось ранее, согласно федеральному законодательству с 1 января полный цикл обращения с отходами в каждом регионе должен обеспечивать выбранный по конкурсу единый региональный оператор. В Волгоградской области это компания «Управление отходами - Волгоград». Однако регоператор продемонстрировал неготовность к работе, в результате чего регион в течение первого месяца года был погружен в мусорный хаос, который местами продолжается до сих пор. Коснулось это и областного центра. Администрация Волгограда была вынуждена бросить на расчистку переполненных контейнерных площадок муниципальную технику и постоянно контролировать работу регоператора.



