Экология 28.01.2019 13:14
10747 10
28.01.2019 13:14
Мусорный кошмар вот уже почти месяц творится в посёлке Вишнёвая балка Краснооктябрьского района, сообщает ИА «Высота 102». Улицы частного сектора «соревнуются» в размерах помоек. По утверждению местных жителей, отходы с контейнерных площадок не вывозятся с 30 декабря. При этом люди прекрасно осведомлены, что с нового года за обращение с ТКО по всей территории области отвечает одна компания - «Управление отходами-Волгоград». .
«Регоператор никак не реагирует на звонки. Либо говорит, что разберутся и вывезут, либо просто отправляет в районную администрацию. Администрация, в свою очередь, тоже только обещает разобраться. В многоквартирных домах ситуация вроде выправляется, а частник брошен на произвол судьбы. Получается так. К тому же у мусорщиков наметилось новшество. Вместо того, чтобы регулярно опустошать мусорные баки - там, где их установили, их переворачивают кверху дном. Например, так сделали на трамвайном кольце на улице Матросова и на площадке на пересечении улиц Титова и Оборонной. А куда, спрашивается, людям мусор выносить? Сколько ещё будет продолжаться это безобразие? », - говорит Александр, житель Вишневой балки.
Сегодня съемочная группа информагентства побывала в поселке и убедилась, что мусорный кризис налицо. Только в одном месте наблюдался вялый процесс ликвидации помойки.
В остальных местах горы застарелого мусора так и лежат нетронутыми. Кучи ТКО на трамвайном кольце, на пересечении улиц Хользунова и Нижнеамурской, Титова и Шевцовой впечатляют. Уже случались пожары. Местные жители сетуют, что и раньше с вывозом мусора в Вишневой балке были проблемы, хотя плата за услугу взималась. Но такого беспредела и унижения, как в первый месяц нового года, когда вроде бы была надежда на приход регионального оператора, люди не ожидали никак.
Реклама
Популярное по теме
14.01.2019 13:52
12532 22
21.01.2019 16:56
14497 12
15.01.2019 14:14
9600 1
В Волгограде регоператор утопил в мусоре легендарный «остров Людникова»25.01.2019 16:28
В Средней Ахтубе Волгоградской области введен карантин из-за бешенства25.01.2019 13:16
В Волгоградской области объявили акцию по подкормке голодающих зайцев24.01.2019 14:00
Волгоградский облсуд заставил госорган заниматься фекалиями23.01.2019 12:22
В Волгоградской области на вывоз мусора брошены силы районов и муниципалитетов22.01.2019 15:13
Суд обязал провести реконструкцию очистных сооружений в Дубовке Волгоградской области21.01.2019 17:06
Подозрительная «свалка» на севере Волгограда оказалась объектом мусорного регоператора21.01.2019 16:56
Присоседились: регоператор озадачил волгоградцев своим подходом к уборке мусорной площадки21.01.2019 14:42
Регоператор по обращению с ТКО в Волгоградской области скупает бункеры для мусора16.01.2019 16:56
Волгоградские эксперты ОНФ поставили «двойку» мусорному регоператору15.01.2019 17:38
Прокуроры "пошли в атаку" на источник химического запаха в Светлом Яру Волгоградской области15.01.2019 14:14
Один - воин: в Волгограде дворник вручную разгребает мусорные кучи вместо регоператора14.01.2019 13:52
Гибнет на корню: в Волгограде на острове Сарпинский может исчезнуть прибрежный лес14.01.2019 03:15
Облсуд остался непреклонен в вопросе ликвидации стихийных свалок на юге Волгограда10.01.2019 13:38
Суд в Волгограде признал бездействие районной администрации в ликвидации свалок09.01.2019 14:08
Реклама