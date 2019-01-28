Экология

В Волгограде мусорный регоператор отправляет возмущенных жителей в районные администрации

Экология 28.01.2019 13:14
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28.01.2019 13:14


Мусорный кошмар вот уже почти месяц творится в посёлке Вишнёвая балка Краснооктябрьского района, сообщает ИА «Высота 102». Улицы частного сектора «соревнуются» в размерах помоек. По утверждению местных жителей, отходы с контейнерных площадок не вывозятся с 30 декабря. При этом люди прекрасно осведомлены, что с нового года за обращение с ТКО по всей территории  области отвечает одна компания - «Управление отходами-Волгоград». . 

«Регоператор никак не реагирует на звонки. Либо говорит, что разберутся и вывезут, либо просто отправляет в районную администрацию. Администрация, в свою очередь, тоже только обещает разобраться. В многоквартирных домах ситуация вроде выправляется, а частник брошен на произвол судьбы. Получается так. К тому же у мусорщиков наметилось новшество. Вместо того, чтобы регулярно опустошать мусорные баки - там, где их установили, их переворачивают кверху дном. Например, так сделали на трамвайном кольце на улице Матросова и на площадке на пересечении улиц Титова и Оборонной. А куда, спрашивается, людям мусор выносить? Сколько ещё будет продолжаться это безобразие? », - говорит Александр, житель Вишневой балки. 

Сегодня съемочная группа информагентства побывала в поселке и убедилась, что мусорный кризис налицо.  Только в одном месте наблюдался вялый процесс ликвидации помойки. 

В остальных местах горы застарелого мусора так и лежат нетронутыми. Кучи ТКО на трамвайном кольце, на пересечении улиц Хользунова и Нижнеамурской, Титова и Шевцовой впечатляют. Уже случались пожары. Местные жители сетуют, что и раньше с вывозом мусора в Вишневой балке были проблемы, хотя плата за услугу взималась. Но такого беспредела и унижения, как в первый месяц нового года, когда вроде бы была надежда на приход регионального оператора, люди не ожидали никак.

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