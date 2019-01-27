Суд в Волгограде ужесточил бывшему майору полиции наказание за мошенничество

Расследования 27.01.2019 11:05
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27.01.2019 11:05
Два года в колонии общего режима, а не в колонии-поселении проведет бывшая начальница отделения дознания ОМВД России по Иловлинскому району. Такое решение принял областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке представление гособвинителя и жалобы осужденной и его адвоката на приговор, вынесенный райсудом в ноябре 2018 года. Тогда, напомним, бывшую сотрудницу полиции приговорили к 2 годам колонии-поселения, штрафу в 50 тысяч рублей и лишили специального звания «майор полиции».
Суд установил, что в ноябре 2017 года экс-дознаватель сказала ранее осужденной местной жительнице, что в отношении нее возобновляется уголовное преследование за подделку документов. «Замять дело», которого и не было, бывший майор предложила за 50 тысяч рублей. При этом, вину в совершении преступления подозреваемая так и не признала. Она просила суд вынести оправдательный приговор за отсутствием в ее действиях состава преступления. Ее защитник утверждал, что вина экс-дознавателя не доказана, а в материалах дела есть противоречия, которые не были устранены.
Гособвинитель просил приговор ужесточить, заявляя, что судом был неверно определен вид исправительного учреждения. Также он просил применить в целях исправления осужденной дополнительный вид наказания - лишение права занимать определенные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года.
Апелляционная инстанция представление прокуратуры удовлетворила. Жалобы защитника и осужденной были отклонены. Экс-дознавателя взяли под стражу в зале суда.
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