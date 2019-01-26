Происшествия

В Волгограде маршрутка врезалась в «ГАЗ», два человека пострадали

Происшествия 26.01.2019 09:22
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26.01.2019 09:22


Два пассажира маршрутного такси пострадали в результате ДТП в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель маршрутного такси - автомобиля «Форд Транзит», напротив здания №52 по пр. Университетскому  не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «ГАЗ-3309». В результате ДТП двое пассажиров маршрутного такси - 27-летняя девушка и 54-летний мужчина с ушибами доставлены в больницу.

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