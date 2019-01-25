Уже почти месяц в мусоре утопает Нижний поселок завода «Баррикады» в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По утверждению местных жителей, отходы с контейнерных площадок не вывозятся с конца декабря прошлого года. Люди пытались звонить на «горячую линию» регионального оператора - компании «Управление отходами - Волгоград», но конкретных действий не дождались. Мало того, возмущенным горожанам сказали, что, возможно, придется подождать до февраля.

На сегодняшний день - картина в поселке удручающая. Горы мусора скопились прямо рядом с жилыми домами. Как, например, на проспекте Волжском, 4 и 6.





Грандиозная помойка образовалась и у дома №15 по улице Прибалтийской. «Спасибо собакам, половину растащили»,- говорят жители и с горечью добавляют, что считают свой поселок всеми забытым, хотя на его территории находится военный мемориал и несколько братских могил защитников Сталинграда.









Справка: по территории Нижнего поселка завода «Баррикады» в 1942 году проходил передний край обороны 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии полковника Людникова, которая будучи наполовину окруженной, выстояла и отбила все атаки фашистов. В районе проспекта Волжского и улицы Прибалтийской, погруженных сейчас в мусорный хаос, проходил передний край обороны сражавшегося Сталинграда. Здесь насмерть стояли отряды народного ополчения и воины 308-й дивизии полковника Гуртьева.



