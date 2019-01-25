Долги по зарплате в Волгоградской области «сдвинулись» на один процент





Напряженной остается ситуация с долгами по зарплате в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Росстат, этот показатель на начало 2019 года составил 165,4 миллиона рублей. По сравнению с концом 2018 года объем долга уменьшился всего на 1%. В результате Волгоградская область – по-прежнему не на почетном первом месте среди регионов ЮФО по данному показателю. В Астраханской области также немаленькие долги, хотя до Волгоградской области этому региону далеко – 116,6 миллиона рублей. У трех регионов в ЮФО – Калмыкии, Адыгеи и Севастополя – вообще нет долгов по зарплате.



