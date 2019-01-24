В Волгограде мусорный регоператор передал «привет» делегатам конференции «Единой России»

Политика 24.01.2019 17:45
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24.01.2019 17:45
Незримое присутствие мусорного регионального оператора вблизи места проведения конференции «ЕР» ощущалось сегодня в Волгограде. Единороссы, среди которых – руководители исполнительной власти региона, депутаты городской и областной дум, выходя из служебных машин, могли заметить неподалеку от входа в Волгоградский филиал РАНХиГС два переполненных мусорных бака. Зеленые пластиковые «евроконтейнеры», как их именуют в ООО «Управление отходами-Волгоград», можно было лицезреть в полдень на оживленном перекрестке улицы Гагарина и проспекта Ленина в самом центре города.
Проблема вывоза ТКО в Волгограде и области на партийной конференции не обсуждалась. Партийцы говорили о предстоящих выборах и о том, как важно в этой связи слышать и слушать избирателей. К слову, на последнем съезде партии власти, который прошел в начале декабря в Москве, было заявлено, что «Единая Россия» будет играть ключевую роль в обеспечении контроля за ходом мусорной реформы. В частности, упоминалось об организации партийного мониторинга за работой регоператоров. О какой-либо реакции Волгоградского реготделения партии власти на коллапс с вывозом отходов пока ничего не известно.
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