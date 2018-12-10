



«Единая Россия» будет играть ключевую роль в обеспечении контроля за ходом реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом заявил член генерального совета партии, председатель комитета Государственной думы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов сегодня на XVIII съезде «Единой России», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт партии.

Прежде всего, будет организован партийный мониторинг за работой новой системы обращения с отходами, которая заработает во всех субъектах РФ с 1 января 2019 года. Напомним, в Волгоградской области регоператором в сфере ТКО по итогам конкурсной процедуры было определено ООО «Управление отходами Волгоград», аффилированной управляющей компании «Лидер». Эта структура также владеет компаниями «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения».

«Мы силами местных и региональных отделений партии можем обеспечить мониторинг вплоть до каждого населенного пункта, - сообщил парламентарий. - Мы также планируем взять на партийный контроль процесс рекультивации свалок, которые существуют на сегодняшний день и уродуют наши города и отравляют воздух, почву и воду».

По словам Бурматова, на рекультивацию свалок планируется выделить миллиарды рублей бюджетных средств, расходование которых должно находиться под партийным контролем.

В настоящее время, сообщил Бурматов, российские регионы находятся в разной степени готовности к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, по его словам, тарифы на вывоз мусора могут отличаться в соседних субъектах РФ в разы; разница в нормативах накопления отходов может достигать 500 раз, в результате чего прогнозные платежи подскочили на сотни и даже на тысячи процентов. «То есть где-то все нормально, а где-то в похожих регионах, со схожим количеством жителей, в таких же климатических зонах происходит просто бардак», - сказал он.

В Волгоградской области на сегодняшний день тарифы для населения на вывоз отходов должны быть определены администрацией региона до 1 января 2019 года.



