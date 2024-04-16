Политика

Почему Путин поддерживает Бочарова? Мнение политолога Андрея Чешова

Политика 16.04.2024 11:26
0
16.04.2024 11:26


Накануне, 15 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров имел разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи глава государства поддержал желание волгоградского губернатора баллотироваться на новый срок. По мнению политолога Андрей Чешова, в первую очередь, это свидетельствует о мощной федеральной поддержке Андрея Бочарова. 

– У Андрея Бочарова по-прежнему сильная поддержка в лице главы государства. Далеко не всем и не всегда Владимир Путин готов сказать: «Как обычно, мы с Вами в постоянном контакте, так что я всегда тоже в Вашем распоряжении», – подчеркивает Чешов. – На самом деле с точки зрения оценки стабильности политического положения Бочарова только одна эта фраза расставляет все точки на i: глава Волгоградской области всегда на связи с главой государства, решение задач в субъекте идет с опорой на поддержку президента, и в дальнейшем Бочаров, а значит и жители области, и регион в целом могут рассчитывать на внимание федерального центра.

Политолог уверен: поскольку  дела обстоят именно таким образом, Волгоградская область сможет по-прежнему рассчитывать на включение в государственные программы, выделение дополнительного финансирования, а также на поддержку региональных инициатив. 

Это значит, что область будут продолжать слышать. Что регион не утратит статус опорного субъекта в решении стратегических задач развития страны, – говорит Андрей Чешов. 

Он также обращает внимание на тот факт, что в ходе встречи Владимир Путин сообщил о том, что предложения, представленные волгоградским губернатором, для рассмотрения попадут на столы министров. 

В контексте беседы ни о мостах, ни о развитии инфраструктуры, связанной с патриотическим воспитанием молодежи, отдельно речь не шла — эти темы выделил сам глава государства, внимательно изучив предложения региона, – обращает внимание эксперт. – И такое внимательное отношение к субъекту абсолютно оправданно. Президент отметил развитие экономики региона — это важно, поскольку именно устойчивая экономика позволяет обеспечивать занятость, наполнять бюджет и решать социальные задачи, развивать социнфраструктуру. И конечно, об открытии новых производств и масштабных инвестициях в экономику Волгоградской области президент знает не по докладам губернатора. Регион часто присутствует в федеральной повестке в качестве положительного примера реализации разноплановых инвестпроектов в промышленности и АПК, дорожно-транспортной и логистической сферах, топливно-энергетическом комплексе. Волгоградский регион — пример конструктивной работы с инвесторами. Еще 10 лет назад здесь никто не хотел развивать свой бизнес, а сегодня инвестиции приходят в самые разные сферы.

И, разумеется, отдельного внимания заслуживает работа Бочарова по поддержке участников СВО и создании единой системы реабилитации. Здесь Андрей Иванович с опорой на свой большой военный опыт принял по-настоящему стратегическое решение. Вопросы реабилитации и восстановления не перестанут быть актуальными еще долго — этот процесс при разных характерах травм может занимать несколько лет, а значит потребность в таких учреждениях и отделениях будет высокой. И эта забота о наших бойцах достойна и уважения, и внимания со стороны других субъектов. Эта инициатива обязательно должна быть растиражирована. 

У Бочарова с поддержкой жителей и президента, действительно, все на марше.

Фото: kremlin.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
15.04.2024 16:16
Политика 15.04.2024 16:16
Комментарии

0
Далее
Политика
15.04.2024 15:43
Политика 15.04.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Политика
20.03.2024 14:54
Политика 20.03.2024 14:54
Комментарии

0
Далее
Политика
17.03.2024 22:51
Политика 17.03.2024 22:51
Комментарии

0
Далее
Политика
15.03.2024 18:55
Политика 15.03.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Политика
15.03.2024 09:34
Политика 15.03.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Политика
14.03.2024 19:47
Политика 14.03.2024 19:47
Комментарии

0
Далее
Политика
14.03.2024 17:09
Политика 14.03.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Политика
14.03.2024 13:23
Политика 14.03.2024 13:23
Комментарии

0
Далее
Политика
14.03.2024 12:04
Политика 14.03.2024 12:04
Комментарии

0
Далее
Политика
12.03.2024 14:33
Политика 12.03.2024 14:33
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2024 15:07
Политика 11.03.2024 15:07
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2024 11:48
Политика 11.03.2024 11:48
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2024 09:39
Политика 11.03.2024 09:39
Комментарии

0
Далее
Политика
05.03.2024 21:42
Политика 05.03.2024 21:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:57
В Волгоградской области ИИ поможет терапевтам определиться с диагнозомСмотреть фотографии
16:34
Переработчик ПЭТ-бутылок в Волжском заработал 45 млн рублей и угодил под судСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде ул. Иркутскую расширят за счёт средств регионального резервного фондаСмотреть фотографии
15:33
Под Волгоградом обвалился потолок отремонтированной поликлиникиСмотреть фотографии
14:53
Волгоградец на отдыхе утонул вместе с автомобилем «Лада Гранта»Смотреть фотографии
14:06
Град прошелся по очередному хутору в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
В Волгограде массовое ДТП со скорой попало на видеоСмотреть фотографии
13:20
В Волжском из-за паводка приостановят работу переправы через АхтубуСмотреть фотографии
13:13
Сотрудники ЕвроХима помогли жителям Котельниково справиться с последствиями циклона «Ольга»Смотреть фотографии
13:03
Суд в Волгограде арестовал пацанку и ее банду за избиение пассажиров автобуса №103Смотреть фотографии
12:49
Врача бюро МСЭ в Волгограде осудили за присвоение инвалидности за взяткиСмотреть фотографии
12:26
МЧС требовало закрыть обрушившийся ТЦ «Арбуз молл» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
Мэрия Волгограда заплатила 330 тысяч рублей за несуществующие остановкиСмотреть фотографии
11:35
Главку МВД России по Волгоградской области исполнилось 105 летСмотреть фотографии
11:28
Прокуратура проведет проверку из-за обрушения ТЦ «Арбуз» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Почему Путин поддерживает Бочарова? Мнение политолога Андрея ЧешоваСмотреть фотографии
11:09
В Волгоградской области 14-летняя девочка стала мамойСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде водитель иномарки на остановке протаранил автобусСмотреть фотографии
10:36
Юного волгоградца осудили за кровавую резню около пивнушкиСмотреть фотографии
10:07
Волгоградцы сняли на видео обрушившуюся часть ТЦ «Арбуз молл»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:32
14-летний мотоциклист умер в больнице спустя неделю после ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:31
Как оценить свое репродуктивное здоровье? Инструкция от экспертов ОМССмотреть фотографии
08:56
В поле в Волгоградской области упал летающий объектСмотреть фотографии
08:37
Волгоградцы стали реже болеть агрессивной формой гриппаСмотреть фотографии
08:11
В Волжском 16 апреля отключат горячую водуСмотреть фотографии
07:45
В Волгоградской области Городищу присвоят звание «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
21:52
Пьянки круглый год: жилец маргинальной квартиры спикировал с балкона на капот иномарки в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:40
Рэпер Баста поддержит команды МВД на чемпионате по регби в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:03
В Волгограде отделение поликлиники №5 не закрылось после пожараСмотреть фотографии
19:21
Четыре многоквартирных дома изолируют от волгоградцев за 859 тыс. рублейСмотреть фотографии
 