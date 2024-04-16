Почему Путин поддерживает Бочарова? Мнение политолога Андрея Чешова





Накануне, 15 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров имел разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи глава государства поддержал желание волгоградского губернатора баллотироваться на новый срок. По мнению политолога Андрей Чешова, в первую очередь, это свидетельствует о мощной федеральной поддержке Андрея Бочарова.

– У Андрея Бочарова по-прежнему сильная поддержка в лице главы государства. Далеко не всем и не всегда Владимир Путин готов сказать: «Как обычно, мы с Вами в постоянном контакте, так что я всегда тоже в Вашем распоряжении», – подчеркивает Чешов. – На самом деле с точки зрения оценки стабильности политического положения Бочарова только одна эта фраза расставляет все точки на i: глава Волгоградской области всегда на связи с главой государства, решение задач в субъекте идет с опорой на поддержку президента, и в дальнейшем Бочаров, а значит и жители области, и регион в целом могут рассчитывать на внимание федерального центра.

Политолог уверен: поскольку дела обстоят именно таким образом, Волгоградская область сможет по-прежнему рассчитывать на включение в государственные программы, выделение дополнительного финансирования, а также на поддержку региональных инициатив.

– Это значит, что область будут продолжать слышать. Что регион не утратит статус опорного субъекта в решении стратегических задач развития страны, – говорит Андрей Чешов.

Он также обращает внимание на тот факт, что в ходе встречи Владимир Путин сообщил о том, что предложения, представленные волгоградским губернатором, для рассмотрения попадут на столы министров.

– В контексте беседы ни о мостах, ни о развитии инфраструктуры, связанной с патриотическим воспитанием молодежи, отдельно речь не шла — эти темы выделил сам глава государства, внимательно изучив предложения региона, – обращает внимание эксперт. – И такое внимательное отношение к субъекту абсолютно оправданно. Президент отметил развитие экономики региона — это важно, поскольку именно устойчивая экономика позволяет обеспечивать занятость, наполнять бюджет и решать социальные задачи, развивать социнфраструктуру. И конечно, об открытии новых производств и масштабных инвестициях в экономику Волгоградской области президент знает не по докладам губернатора. Регион часто присутствует в федеральной повестке в качестве положительного примера реализации разноплановых инвестпроектов в промышленности и АПК, дорожно-транспортной и логистической сферах, топливно-энергетическом комплексе. Волгоградский регион — пример конструктивной работы с инвесторами. Еще 10 лет назад здесь никто не хотел развивать свой бизнес, а сегодня инвестиции приходят в самые разные сферы.

И, разумеется, отдельного внимания заслуживает работа Бочарова по поддержке участников СВО и создании единой системы реабилитации. Здесь Андрей Иванович с опорой на свой большой военный опыт принял по-настоящему стратегическое решение. Вопросы реабилитации и восстановления не перестанут быть актуальными еще долго — этот процесс при разных характерах травм может занимать несколько лет, а значит потребность в таких учреждениях и отделениях будет высокой. И эта забота о наших бойцах достойна и уважения, и внимания со стороны других субъектов. Эта инициатива обязательно должна быть растиражирована.

У Бочарова с поддержкой жителей и президента, действительно, все на марше.

Фото: kremlin.ru