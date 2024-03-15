



Губернатор Волгоградской области сегодня, 15 марта, проголосовал на выборах президента России. Как сообщает V102.RU, глава региона в первый день голосования посетил избирательный участок в школе №123 на улице Кузнецкой в Ворошиловском районе Волгограда.

Утром на избирательном участке уже было достаточно много людей, которые также пришли, чтобы сделать свой выбор будущего России.

- Сегодня на территории Волгоградской области в установленное время открыты все избирательные участки. Нужно отметить, что голосование идет достаточно активно по сравнению с предыдущими годами — это очень хорошо, — сказал губернатор. — У каждого жителя Волгоградской области, России есть по-настоящему хорошая возможность сделать свой выбор. Свой патриотический выбор: прийти на избирательные участки и отдать свой голос за кандидата, за будущего Президента, с кем мы связываем развитие нашей страны. Это очень важно.

Губернатор призвал жителей прийти на избирательные участки и проголосовать.

- От этого зависит жизнь и развитие нашей страны. Победа будет за нами!, - отметил Андрей Бочаров.





Напомним, выборы президента России проходят 15-17 марта. Избирательные участки в Волгоградской области открылись сегодня в 8.00. Они будут работать до 20.00.

В облизбиркоме сообщили, что те избиратели, которые по уважительной причине не могут прибыть на избирательный участок, вправе подать заявление о голосовании на дому. Устные и письменные заявления УИКи принимают до 14 часов 17 марта.