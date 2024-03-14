



В Волгоградской области 15 марта в 08.00 во всех муниципальных образованиях откроется 1408 избирательных участков для голосования на выборах Президента Российской Федерации. Накануне этого важного дня представители политических партий подвели итоги предвыборной кампании и все как один заявили о своей уверенности в том, что жители региона безусловно сделают правильный выбор.





Сергей Горняков, секретарь Волгоградского реготделения партии «Единая Россия», сенатор РФ:

– В России завершается важнейшая избирательная кампания за последние несколько лет. В ближайшие три дня каждому из нас предстоит сделать свой выбор и внести вклад в будущее нашей страны. От того, каким он будет, зависит дальнейшее развитие России, Волгоградской области, сел и городов. И сегодня у каждого жителя нашей необъятной, многонациональной державы есть возможность выразить свое мнение, заявить о своей позиции и выбрать направление, в котором мы пойдем дальше.

Большую работу проделали доверенные лица кандидатов на пост Президента РФ. Встречи с трудовыми коллективами, представителями общественности, волонтерами и участниками СВО показали, что люди, в большинстве своем, с выбором уже определились и многие отдадут свой голос за стабильное развитие, процветание, безопасность и суверенитет государства, за того, кто отстаивал и отстаивает интересы своих граждан в самых сложных геополитических условиях. Об этом шла речь и на масштабных митингах-концертах, которые прошли по всей стране 12 марта и объединили более 200 тысяч человек.

Волгоград, да и регион в целом, динамично развиваются - благоустраиваются общественные пространства, создаются новые рабочие места, строятся тысячи квадратных метров жилья, делается все возможное, чтобы подрастающее поколение не только строило здесь свою жизнь, но и гордилось малой Родиной. Чтобы осуществить все задуманное, реализовать те масштабные проекты и программы, которые направлены на улучшение качества жизни, чтобы сохранить и приумножить то хорошее, что у нас есть и сделать так, чтобы наши дети и внуки жили в сильной и независимой стране, мы не должны оставаться в стороне. Обращаясь к землякам, я призываю не быть равнодушными, а прийти на избирательные участки и сделать свой выбор! Отдать свой голос за будущее нашей общей Родины, за уверенность в завтрашнем дне, за мир и благополучие будущих поколений!





Алексей Логинов, координатор Волгоградского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР Волгоградской областной думы:

– Избирательная кампания по выборам Президента России близится к завершению. Основные положения своих предвыборных программ кандидаты и их доверенные лица смогли донести до избирателей в ходе дебатов на радио и телевидении, в агитационных выступлениях, в рамках встреч с жителями. Все проходило цивилизованно и без нарушений.

Партия ЛДПР в этот период провела большую, эффективную работу, подготовила своих наблюдателей на большинство избирательных участков Волгоградской области, которые готовы в течение трех дней следить за процессом голосования.

Считаю, что в целом предвыборный период прошел спокойно, конкурентно и прозрачно. Уже завтра, 15 марта, начнется трехдневное голосование. Думаю, избиратели определились, за кого они отдадут свой голос, придут на избирательные участки и сделают ответственный выбор во благо России.





Первый секретарь Волгоградского областного отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ Волгоградской областной думы Тамара Головачева:

– Сложный по времени и содержанию предвыборный этап избирательной кампании по выборам Президента России подошел к концу. Отработана четкая система участия доверенных лиц нашего кандидата в агитационных мероприятиях, организованы подготовка и распространение печатной продукции, и, конечно же, проведены многочисленные встречи с избирателями. Я убеждена, что в дни голосования жители придут на избирательные участки и сделают правильный выбор. Отмечу, что в процессе предвыборной агитации приходилось реагировать и заострять внимание на отдельных проблемах. Но благодаря правильной организации все они были устранены, и этот этап выборного процесса успешно завершился.





Дмитрий Калашников, председатель совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Волгоградской области, руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Волгоградской областной Думы:

– Слоганом текущих президентских выборов являются слова «Вместе мы сила – Голосуем за Россию!». Он олицетворяет ситуацию сегодняшнего дня, когда, осуществляя свое избирательное право, мы голосуем не только за Президента, мы голосуем за себя, за свою семью, свой город, будущее своей страны. Мы сами определяем развитие своей державы, которая называется Россией.

Я со своей семьей буду голосовать на своем избирательном участке. Уверен, что там я увижу своих соседей, друзей, знакомых. Потому что это очень важно для каждого из нас! Это наш гражданский долг! Считаю, что всем нам надо выразить свое мнение и отдать свой голос за того или иного кандидата.

Отмечу, что наш регион еще раз подтвердил свою политическую зрелость – предвыборная кампания прошла достаточно спокойно, открыто и конструктивно. Для всех кандидатов были созданы равные условия, что позволило быть услышанной каждой политической силе. Граждане имели возможность ознакомиться со всеми предвыборными программами и уже готовы сделать свой осознанный выбор.