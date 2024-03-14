Политика

Владимир Путин обратился к россиянам 14 марта

Политика 14.03.2024 12:04
0
14.03.2024 12:04


Владимир Путин 14 марта обратился к россиянам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, глава государства призвал жителей страны прийти на избирательные участки в предстоящие три дня и сделать свой выбор в пользу одного из кандидатов на пост Президента Российской Федерации. Напомним, что выборы стартуют в пятницу, 15 марта, и завершатся 17 марта. 

Обращение президента: 

Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки: начнется трехдневное голосование по выборам Президента России.

Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярность выборов. Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы.

Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам.

Подчеркну, что единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества.

Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы – это шаг в будущее.

Убежден: вы понимаете, какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И, чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе.

Мы уже доказали, что умеем быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости. У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченного, достичь поставленных масштабных целей.

Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас. Скажу прямо: участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств. Это хорошо понимают жители Донбасса и Новороссии, которые в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией и в эти дни также сделают свой выбор.

Голосовать будут и наши бойцы на фронте. Они, проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну и, участвуя в выборах, подают всем нам пример.

Необходимо подтвердить нашу сплоченность, решимость вместе идти вперед. Каждый ваш голос ценен и значим. Поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать своё избирательное право. Наша страна большая, и везде – в каждом городе, посёлке, селе – будут открыты избирательные участки.

Дорогие друзья!

Все мы, многонациональный народ России, – одна большая семья! Мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране. Хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей, чтобы повышались уровень и качество жизни. Так и будет! Мы всё сделаем именно так, как хотим.

Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России.

Спасибо.

Фото: kremlin.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
14.03.2024 13:23
Политика 14.03.2024 13:23
Комментарии

0
Далее
Политика
12.03.2024 14:33
Политика 12.03.2024 14:33
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2024 15:07
Политика 11.03.2024 15:07
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2024 11:48
Политика 11.03.2024 11:48
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2024 09:39
Политика 11.03.2024 09:39
Комментарии

0
Далее
Политика
05.03.2024 21:42
Политика 05.03.2024 21:42
Комментарии

0
Далее
Политика
04.03.2024 15:55
Политика 04.03.2024 15:55
Комментарии

0
Далее
Политика
01.03.2024 12:52
Политика 01.03.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Политика
29.02.2024 12:55
Политика 29.02.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Политика
29.02.2024 09:29
Политика 29.02.2024 09:29
Комментарии

0
Далее
Политика
15.02.2024 13:03
Политика 15.02.2024 13:03
Комментарии

0
Далее
Политика
08.02.2024 16:57
Политика 08.02.2024 16:57
Комментарии

0
Далее
Политика
08.02.2024 15:52
Политика 08.02.2024 15:52
Комментарии

0
Далее
Политика
05.02.2024 18:47
Политика 05.02.2024 18:47
Комментарии

0
Далее
Политика
02.02.2024 17:27
Политика 02.02.2024 17:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:01
Заманивали, а после продавали: в Волгограде осудили последнего работорговцаСмотреть фотографии
15:39
Волгоградскую молодежь возьмут на воспитание в центр «ВОИН»Смотреть фотографии
15:19
Волгоградка за рулем Kia Sportage погибла в лобовом ДТП с фурой под ТамбовомСмотреть фотографии
15:08
Волгоградским студентам проиндексировали стипендии на 71 рубльСмотреть фотографии
15:01
На трассе в Саратове из-за тумана столкнулись 20 грузовиков и легковушекСмотреть фотографии
14:49
Волгоградец устроил наглый дрифт на Mercedes в центре города: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:22
ЕвроХим-ВолгаКалий разрабатывает дополнительные противопожарные мероприятияСмотреть фотографии
13:58
Плотину на ерике Каширин под Волгоградом подготовят к мощному гидроударуСмотреть фотографии
13:51
В России бывшего вице-губернатора Волгоградской области ждет СИЗОСмотреть фотографии
13:34
«Как рука поднялась?»: под Волгоградом подстрелили парящего в небе орлана-белохвостаСмотреть фотографии
13:32
Бизнесмен из Новоаннинского района заплатит штраф за отсутствие договора на вывоз мусораСмотреть фотографии
13:26
Идет на рекорд: волгоградский кондитер сварит двухметровый леденецСмотреть фотографии
13:23
Трансляцию с продвинутых участков смогут увидеть волгоградцы на выборахСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде подешевели все овощи, кроме картофеля и капустыСмотреть фотографии
12:44
«Пьяную помощь вызывали?»: в Волгоградской области врач скорой приехала на вызов в странном состоянииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Электричку Волгоград-Волжский пустят 18 марта для болельщиковСмотреть фотографии
12:28
На НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде за качеством продукции помогает следить цифровая системаСмотреть фотографии
12:04
Владимир Путин обратился к россиянам 14 мартаСмотреть фотографии
11:24
Глава СНТ в Волгограде получил штраф за санкции против дачника-отщепенцаСмотреть фотографии
11:14
«Это феерический бред»: «яблочника» Александра Ефимова судят за интервью в ВолжскомСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде за неделю билеты на самолеты подорожали на 22%Смотреть фотографии
11:02
«Легкие» в подарок: мэрия отметит 70-летие Волжского высадкой тысяч деревьев и кустарниковСмотреть фотографии
10:47
Фурам въезд воспрещён: в Волжском продолжается охота на водителей большегрузовСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде назначен врио начальника ГУ МЧС после ухода ЛюбавинаСмотреть фотографии
10:18
«Полки уже пустые»: в Волжском закрывается строительный гипермаркет OBIСмотреть фотографии
09:48
Подозрительное сливочное масло ищут на прилавках в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:43
Волгоград вошел в топ-10 самых популярных речных туристических маршрутовСмотреть фотографии
09:26
В Волгоградской области простились с добровольцем-снайперомСмотреть фотографии
08:45
Волгоградские депутаты соберутся 14 марта ради одного вопросаСмотреть фотографии
08:02
«А так всегда будет?»: цены на бензин в Волгоградской области удерживают полтора месяцаСмотреть фотографии
 