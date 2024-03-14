Владимир Путин обратился к россиянам 14 марта





Владимир Путин 14 марта обратился к россиянам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, глава государства призвал жителей страны прийти на избирательные участки в предстоящие три дня и сделать свой выбор в пользу одного из кандидатов на пост Президента Российской Федерации. Напомним, что выборы стартуют в пятницу, 15 марта, и завершатся 17 марта.

Обращение президента:

– Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки: начнется трехдневное голосование по выборам Президента России.

Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярность выборов. Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы.

Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам.

Подчеркну, что единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества.

Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы – это шаг в будущее.

Убежден: вы понимаете, какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И, чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе.

Мы уже доказали, что умеем быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости. У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченного, достичь поставленных масштабных целей.

Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас. Скажу прямо: участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств. Это хорошо понимают жители Донбасса и Новороссии, которые в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией и в эти дни также сделают свой выбор.

Голосовать будут и наши бойцы на фронте. Они, проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну и, участвуя в выборах, подают всем нам пример.

Необходимо подтвердить нашу сплоченность, решимость вместе идти вперед. Каждый ваш голос ценен и значим. Поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать своё избирательное право. Наша страна большая, и везде – в каждом городе, посёлке, селе – будут открыты избирательные участки.

Дорогие друзья!

Все мы, многонациональный народ России, – одна большая семья! Мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране. Хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей, чтобы повышались уровень и качество жизни. Так и будет! Мы всё сделаем именно так, как хотим.

Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России.

Спасибо.

Фото: kremlin.ru