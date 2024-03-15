Политика

Полпред президента в ЮФО Устинов отдал голос за сильную Россию

Политика 15.03.2024 18:55
0
15.03.2024 18:55


Полномочный представитель Президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов 15 марта принял участие в голосовании на выборах главы государства. Об этом, 

Мы голосуем за сильную Россию! Голосование на выборах – это наш  гражданский долг, наша ответственность перед Родиной и  обществом. Выборы сейчас имеют особое значение, это вопрос сплоченности нашего народа и личной ответственности каждого избирателя за будущее страны,  – цитируют слова Владимира Устинова в представительстве. 

Напомним, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в голосовании одним из первых в Волгограде. Утром 15 марта глава региона посетил УИК, расположенный на базе школы №123 в Ворошиловском районе. 

Фото: ufo.gov.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
15.03.2024 09:34
Политика 15.03.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Политика
14.03.2024 19:47
Политика 14.03.2024 19:47
Комментарии

0
Далее
Политика
14.03.2024 17:09
Политика 14.03.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Политика
14.03.2024 13:23
Политика 14.03.2024 13:23
Комментарии

0
Далее
Политика
14.03.2024 12:04
Политика 14.03.2024 12:04
Комментарии

0
Далее
Политика
12.03.2024 14:33
Политика 12.03.2024 14:33
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2024 15:07
Политика 11.03.2024 15:07
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2024 11:48
Политика 11.03.2024 11:48
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2024 09:39
Политика 11.03.2024 09:39
Комментарии

0
Далее
Политика
05.03.2024 21:42
Политика 05.03.2024 21:42
Комментарии

0
Далее
Политика
04.03.2024 15:55
Политика 04.03.2024 15:55
Комментарии

0
Далее
Политика
01.03.2024 12:52
Политика 01.03.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Политика
29.02.2024 12:55
Политика 29.02.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Политика
29.02.2024 09:29
Политика 29.02.2024 09:29
Комментарии

0
Далее
Политика
15.02.2024 13:03
Политика 15.02.2024 13:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:55
Полпред президента в ЮФО Устинов отдал голос за сильную РоссиюСмотреть фотографии
18:43
Житель Волгоградской области продался украинцам за 1000 рублей, но не получил ихСмотреть фотографииCмотреть видео
18:32
Под Волгоградом арестовали водителя, укусившего за палец сотрудника ДПССмотреть фотографии
17:34
В Волжском после происшествия с зеленкой на участке возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
16:24
Явка в Волгоградской области на выборах президента превысила 30%Смотреть фотографии
16:22
«Красный Октябрь» модернизировал систему осушки воздухаСмотреть фотографии
16:17
В облизбиркоме назвали неудачной провокацией инцидент с зеленкой на УИК в ВолжскомСмотреть фотографии
15:53
На участке в городе Волжском женщина залила урну зеленкой – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Родня «отжала» у волгоградского инвалида 100 тысяч на поездку к шаману в МосквуСмотреть фотографии
15:27
Волгоградская область присоединилась к «медвежьему» флешмобу на выборахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:24
Народную программу ЕР расширяют поручениями из послания президентаСмотреть фотографии
15:07
Александр Котенко и Александр Беликин из Камышина погибли на СВОСмотреть фотографии
15:05
Бастрыкин услышал жалобу 83-летней жительницы Калача-на-ДонуСмотреть фотографии
14:38
Лихие 90-е и посланцы из других миров: о чем вспоминают волгоградцы, выбирая президента страныСмотреть фотографии
14:22
На стройплощадке ЖК по ул. Двинской в Волгограде рабочие нашли авиаснарядСмотреть фотографии
14:12
Волгоградская область отправила оптику и БПЛА в зону СВОСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцы жалуются на некорректную работу Госуслуг в первый день выборовСмотреть фотографии
13:23
«Не спали полгода»: под Волгоградом прошли суды из-за оскорбившего чиновников фото в TelegramСмотреть фотографии
13:16
Фитнес-браслеты стали самым популярным подарком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:49
Есть время затариться: индейка воспарит в цене на волгоградских прилавкахСмотреть фотографии
12:33
«Росгосстрах» запустил акцию «Сезонное предложение» с выгодой до 25% при страховании жильяСмотреть фотографии
12:27
В поселке под Волгоградом пенсионерка погибла при пожаре в своем домеСмотреть фотографии
12:17
В Нехаевском районе Волгоградской области за 32 млн построят отделение ЦРБСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области на Масленицу запретят алкогольСмотреть фотографии
11:33
Волгоградский ЦПКиО замахнулся на всероссийскую премиюСмотреть фотографии
11:08
Поджигатель отходов отработает ущерб за сгоревшие под Волгоградом дубыСмотреть фотографии
10:37
Волгоградка скончалась в больнице после падения из окна 4 этажаСмотреть фотографии
10:26
Банк Уралсиб вошел в топ-3 лучших кредитов наличнымиСмотреть фотографии
10:13
Спустя двое суток в Волгограде нашли мертвой пропавшую бабушкуСмотреть фотографии
09:34
Андрей Бочаров проголосовал на выборах президента в волгоградской школеСмотреть фотографииCмотреть видео
 