Полпред президента в ЮФО Устинов отдал голос за сильную Россию

Полномочный представитель Президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов 15 марта принял участие в голосовании на выборах главы государства. Об этом,

– Мы голосуем за сильную Россию! Голосование на выборах – это наш гражданский долг, наша ответственность перед Родиной и обществом. Выборы сейчас имеют особое значение, это вопрос сплоченности нашего народа и личной ответственности каждого избирателя за будущее страны, – цитируют слова Владимира Устинова в представительстве.

Напомним, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в голосовании одним из первых в Волгограде. Утром 15 марта глава региона посетил УИК, расположенный на базе школы №123 в Ворошиловском районе.

Фото: ufo.gov.ru