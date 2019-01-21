Экология 21.01.2019 17:06
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21.01.2019 17:06
Муниципальному предприятию "Водоканал" г. Дубовка не удалось получить отсрочку по реконструкции городских очистных сооружений. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, апелляционная инстанция облсуда оставила без изменения решение Дубовского районного суда, обязавшего предприятие провести ремонтные работы.
Отметим, что попытки добиться предоставления отсрочки или рассрочки по данному делу предприятие предпринимало в течение 7 лет. Само решение было вынесено в декабре 2011 года. Апелляционная инстанция облсуда посчитала, что длительное неисполнение судебного решения проводит к загрязнению окружающей среды, поэтому рассрочка его исполнения может повлечь за собой реальную угрозу жизни и здоровья лиц, проживающих на территории городского поселения г. Дубовки. Исполнение данного решения взято прокуратурой на контроль.
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