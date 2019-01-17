Расследования

В Волгограде изгнанный из профессии адвокат "наварился" на клиенте

Расследования 17.01.2019 13:01
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17.01.2019 13:01


В Волгограде возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего адвоката. Как сообщила сегодня ИА «Высота 102» старший  помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, обвиняемый был лишен статуса адвоката еще в 2016 году, но при этом продолжал работать.
По данным следствия, экс-защитник в конце 2017 года предложил подозреваемому по уголовному дело о сбыте наркотиков юридическую помощь. Мужчина даже предоставил недействительное удостоверение и получил вознаграждение «за работу» в 160 тысяч рублей. 
Вину с инкриминируемом деянии подозреваемый не признал, пояснив, что не знал о прекращении статуса адвоката. Однако данная версия полностью опровергнута материалами уголовного дела.
Уголовное дело по статье «Мошенничество» уже направлено в суд. Теперь экс-адвокату грозит до 5 лет тюрьмы.

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