В Волгограде возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего адвоката. Как сообщила сегодня ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, обвиняемый был лишен статуса адвоката еще в 2016 году, но при этом продолжал работать.
Расследования 17.01.2019 13:01
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17.01.2019 13:01
В Волгограде возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего адвоката. Как сообщила сегодня ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, обвиняемый был лишен статуса адвоката еще в 2016 году, но при этом продолжал работать.
В Волгограде возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего адвоката. Как сообщила сегодня ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, обвиняемый был лишен статуса адвоката еще в 2016 году, но при этом продолжал работать.
По данным следствия, экс-защитник в конце 2017 года предложил подозреваемому по уголовному дело о сбыте наркотиков юридическую помощь. Мужчина даже предоставил недействительное удостоверение и получил вознаграждение «за работу» в 160 тысяч рублей.
Вину с инкриминируемом деянии подозреваемый не признал, пояснив, что не знал о прекращении статуса адвоката. Однако данная версия полностью опровергнута материалами уголовного дела.
Уголовное дело по статье «Мошенничество» уже направлено в суд. Теперь экс-адвокату грозит до 5 лет тюрьмы.
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