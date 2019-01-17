

В Волгограде возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего адвоката. Как сообщила сегодня ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, обвиняемый был лишен статуса адвоката еще в 2016 году, но при этом продолжал работать.

По данным следствия, экс-защитник в конце 2017 года предложил подозреваемому по уголовному дело о сбыте наркотиков юридическую помощь. Мужчина даже предоставил недействительное удостоверение и получил вознаграждение «за работу» в 160 тысяч рублей.

Вину с инкриминируемом деянии подозреваемый не признал, пояснив, что не знал о прекращении статуса адвоката. Однако данная версия полностью опровергнута материалами уголовного дела.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» уже направлено в суд. Теперь экс-адвокату грозит до 5 лет тюрьмы.