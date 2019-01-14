Культура

В древних курганах под Волгоградом нашли уникальные артефакты

Культура 14.01.2019 10:03
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14.01.2019 10:03


Уникальные артефакты обнаружили в курганном могильнике Жирновского района археологи, сообщает ИА «Высота 102».  По данным ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников», всего в прошедшем 2018 году было проведено четыре археологических экспедиции. Раскопки проходили в Урюпинском, Камышинском и Жирновском районах области. Особенно удачной оказались раскопки в  Жирновском  районе. «Этот район области  богат на археологические памятники курганного типа, только в районе могильника «Нижняя Добринка-II» обнаружено более 20 насыпей. Специалисты послойно исследовали насыпь кургана, чтобы проследить, как курган формировался в течение веков, в результате было обнаружено два погребения разных эпох. 
"Основное погребение датируем эпохой средней бронзы, т.е. около 2 тысяч лет до н.э., принадлежит оно к катакомбной культуре", - рассказала ИА «Высота 102» главный специалист отдела археологии ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников Ольга Шинкарь.  
В центральном погребении - в глубокой катакомбе, археологи обнаружили скелеты взрослого и подростка, а также множество представляющих интерес предметов. Теперь для получения полной информации о находках  к работе приступят специалисты по палеоантропологии и палеозоологии. 

Все находки сдаются исключительно в областной краеведческий музей, где в настоящее время имеется самая крупная коллекция памятников археологии в ЮФО. Как рассказала ИА "Высота 102" пресс-секретарь музея Инга Иванова, коллекция древностей включает более 50 тысяч экспонатов  периодов каменного века, эпохи энеолита и бронзового века, раннего железного века, эпохи средневековья. 

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