В древних курганах под Волгоградом нашли уникальные артефакты

Культура 14.01.2019 10:03
328 0
14.01.2019 10:03
Уникальные артефакты обнаружили в курганном могильнике Жирновского района археологи, сообщает ИА «Высота 102». По данным ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников», всего в прошедшем 2018 году было проведено четыре археологических экспедиции. Раскопки проходили в Урюпинском, Камышинском и Жирновском районах области. Особенно удачной оказались раскопки в Жирновском районе. «Этот район области богат на археологические памятники курганного типа, только в районе могильника «Нижняя Добринка-II» обнаружено более 20 насыпей. Специалисты послойно исследовали насыпь кургана, чтобы проследить, как курган формировался в течение веков, в результате было обнаружено два погребения разных эпох.
"Основное погребение датируем эпохой средней бронзы, т.е. около 2 тысяч лет до н.э., принадлежит оно к катакомбной культуре", - рассказала ИА «Высота 102» главный специалист отдела археологии ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников Ольга Шинкарь.
В центральном погребении - в глубокой катакомбе, археологи обнаружили скелеты взрослого и подростка, а также множество представляющих интерес предметов. Теперь для получения полной информации о находках к работе приступят специалисты по палеоантропологии и палеозоологии.
Все находки сдаются исключительно в областной краеведческий музей, где в настоящее время имеется самая крупная коллекция памятников археологии в ЮФО. Как рассказала ИА "Высота 102" пресс-секретарь музея Инга Иванова, коллекция древностей включает более 50 тысяч экспонатов периодов каменного века, эпохи энеолита и бронзового века, раннего железного века, эпохи средневековья.
Реклама
Популярное по теме
18.12.2018 16:07
3637 0
15.12.2018 13:29
2702 0
21.12.2018 16:45
17986 1
В волгоградском музее «поселились» советские Деды Морозы и Снегурочки21.12.2018 16:45
Праздничную атмосферу в Волгограде простимулируют конкурсом18.12.2018 16:07
Дед Мороз летит в Волгоград на собственном самолете15.12.2018 13:29
Волгоградский музей готовит выставку советских игрушек14.12.2018 11:49
Волгоградцев приглашают на литературный вечер поэта, которого никогда не существовало08.12.2018 10:26
«Ростелеком» покажет он-лайн вручение премии «Звезда Театрала»03.12.2018 12:34
На Год театра в бюджете Волгоградской области не нашлось средств02.12.2018 12:32
В Волгограде художник-затворник презентовал свою книгу о детстве в Сталинграде27.11.2018 22:31
Директором Волгоградского музтеатра стала представительница актерской династии22.11.2018 10:19
Спецоперацию по перевозке ценных экспонатов готовит Волгоградский краеведческий музей20.11.2018 13:53
Новая звезда Волгоградской филармонии потрясла публику на первом концерте15.11.2018 20:40
Волжский театр кукол впервые за четверть века сделают безбарьерным14.11.2018 11:23
Президент России назвал уроженку Бекетовки Волгоградской области национальным достоянием09.11.2018 12:56
Творческий взрыв и новая звезда: волгоградскую публику ждут на необычный концерт06.11.2018 15:01
В День народного единства волгоградцы "заряжали" в танце дружбы и добра04.11.2018 16:58
Реклама