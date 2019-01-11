



Депутат Госдумы Николай Арефьев ответил на критику в свой адрес, прозвучавшую из уст зампредседателя Волгоградской облдумы. Напомним, как сообщало ИА "Высота 102", в конце декабря на заседании регпарламента секретарь реготделения «Единой России» Сергей Горняков попросил коммунистов поспособствовать появлению Арефьева в стенах областного заксобрания. «Привезите его. Хоть посмотрим, как он выглядит», - адресовал просьбу коллегам Горняков. Областной депутат тем самым намекнул, что федеральный парламентарий крайне редко появляется в регионе, чьи интересы, в том числе, представляет в нижней палате Федерального Собрания РФ.

Просьба и пожелание единороса, по всей видимости, оскорбило коммуниста Николая Арефьева. Над своей ответной речью он думал долго – его открытое письмо опубликовано на сайте Сталинградского обкома КПРФ только спустя 20 дней после реплики Горнякова. Судя по тексту сообщения, Арефьев придерживается тактики: «Лучшая защита – это нападение». Коммунист поспешил обвинить Волгоградскую областную думу, партию власти и Горнякова в экономических проблемах Волгоградской области: закрытии предприятий, отсутствии роста промышленного производства и даже инфляции. «Вот так поработали депутаты Думы Волгоградской области под мудрым руководством С. Горнякова. Вот уж поистине Дума ликвидационного периода!», - резюмировал Арефьев. Какие шаги предприняли представители КПРФ и лично сам депутат Госдумы для спасения промышленных гигантов региона – остается загадкой. Господин Арефьев предпочел эту тему не развивать.

В адрес членов «Единой России» депутат Госдумы и вовсе позволил себе серьезное обвинение. По словам федерального парламентария, представители партии власти набили свои карманы «в основном криминальным способом». Впрочем, никаких конкретных фактов «прокурор» -член КП РФ Арефьев не назвал. При этом напомним, что в число ближайших соратников самого Арефьева входил беглый экс-депутат Госдумы и бывший лидер обкома КПРФ Николай Паршин. Коммунист находится в федеральном розыске и обвиняется в крупной махинации с продажей здания сельской школы.









Октябрь 2015г. Аэропорт Волгограда. Полицейский вручает Паршину, прилетевшему из Москвы вместе с Арефьевым, уведомление о явке на очную ставку.





При этом примечательно, что идти на контакт с Горняковым и остальными членами областного парламента депутат Госдумы категорически отказывается. «Нет, господин, Горняков, никто меня не привезет, да и не имеет права. Я депутат федерального уровня и в Думе Волгоградской области, где занимаются подлостью, а не делом, мне делать нечего. Мой удел встречаться с избирателями и ежегодно я объезжаю все три региона, отвечаю на письма избирателей, решаю вопросы, которые не решают депутаты области. Вы об этом, конечно, не знаете, потому, что в районы не ездите, с народом не встречаетесь», - заявил Арефьев. Следуя логике автора письма, можно задаться вопросом: «Почему до сих пор не сдали мандаты члены фракции КПРФ в облдуме, если этот парламент занимается исключительно подлостью?».

В конце своего письма коммунист «разбушевался» и высказал что-то сродни угрозе единороссу. «Не ищите со мной встречи, вам она ничего хорошего не принесет!», - утверждает Арефьев. Означает ли это, что главному единороссу Волгоградской области стоит оглядываться по сторонам и опасаться за свое здоровье – остается неизвестным.

Первое фото Арефьева:duma.gov.ru