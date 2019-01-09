Расследования

Волгоградский бизнесмен оплатил более 5 млн налогов и избежал тюрьмы

Расследования 09.01.2019 18:06
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09.01.2019 18:06


Центральный районный суд Волгограда прекратил уголовное дело в отношении 39-летнего руководителя сельхозпредприятия. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, мужчина в течение трех лет не оплатил налоги на сумму 5 миллионов 700 тысяч рублей. Бизнесмен включил в декларации заведомо ложные сведения о закупке строительных материалов у трех организаций, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность.
Вину бывший подогреваемый признал и полностью погасил всю сумму многомиллионного ущерба. Это и стало основной причиной закрытия уголовного дела. 

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