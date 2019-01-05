В Волгоградской области пять человек пострадали в ДТП

Происшествия 05.01.2019 11:31
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05.01.2019 11:31
Авария с 5 пострадавшими произошла на автодороге «Урюпинск – Первомайский». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, накануне на 6 километре автодороги 33-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «Рено Флюенс», не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной «ВАЗ-21074», под управлением 60-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров автомашины «ВАЗ-2107460» с травмами были доставлены в больницу.
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