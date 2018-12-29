В Волгограде бывший участковый стал миллионером за счет сослуживцев





Бывший участковый Калачевского района области обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, сумма ущерба от действий бывшего полицейского составила 3 миллиона 340 тысяч рублей.

Следствие установило, что обвиняемый в период с августа по сентябрь 2017 года брал деньги у знакомых и сослуживцев под предлогом вложения в бизнес по перепродаже мелкого рогатого скота. При этом деньги полицейский обещал отдать с процентами. Получить различные суммы «на бизнес» удалось у 12 человек. При этом отдавать деньги обвиняемый не собирался, а решил потратить миллионы по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Калачевский районный суд. Бывшему участковому теперь грозит до 10 лет лишения свободы.



