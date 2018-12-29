Расследования

В Волгограде бывший участковый стал миллионером за счет сослуживцев

Расследования 29.12.2018 12:38
1152 0
29.12.2018 12:38


Бывший участковый Калачевского района области обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший  помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, сумма ущерба от действий бывшего полицейского составила 3 миллиона 340 тысяч рублей.
Следствие установило, что обвиняемый в период с августа по сентябрь 2017 года брал деньги у знакомых и сослуживцев под предлогом вложения в бизнес по перепродаже мелкого рогатого скота. При этом деньги полицейский обещал отдать с процентами. Получить различные суммы «на бизнес»  удалось у 12 человек. При этом отдавать деньги  обвиняемый не собирался, а решил потратить миллионы по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено прокуратурой в Калачевский районный суд. Бывшему участковому теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552
Популярное по теме
В Волгоградской области чиновников уличили в невыполнении поручения президента
27.12.2018 16:13
14130 13
«Расстрелять, что ли?»: Волгоградский облсуд оставил в силе приговор кикбоксеру Владимиру Поташкину и его друзьям
25.12.2018 11:57
20730 16
Бастрыкин поручил СУ СКР по Волгоградской области пересмотреть дело погибшего в школе подростка
13.12.2018 12:18
11301 14
Расследования
29.12.2018 14:41
Расследования 29.12.2018 14:41
483 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.12.2018 15:34
Расследования 28.12.2018 15:34
7202 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.12.2018 16:13
Расследования 27.12.2018 16:13
14130 13 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.12.2018 14:23
Расследования 27.12.2018 14:23
6455 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.12.2018 13:05
Расследования 27.12.2018 13:05
4033 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.12.2018 11:25
Расследования 26.12.2018 11:25
5756 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.12.2018 11:57
Расследования 25.12.2018 11:57
20730 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.12.2018 11:23
Расследования 24.12.2018 11:23
9089 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.12.2018 10:43
Расследования 24.12.2018 10:43
1277 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.12.2018 12:34
Расследования 23.12.2018 12:34
14751 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.12.2018 11:56
Расследования 23.12.2018 11:56
1465 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.12.2018 16:49
Расследования 20.12.2018 16:49
5362 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.12.2018 14:06
Расследования 19.12.2018 14:06
4195 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.12.2018 11:53
Расследования 19.12.2018 11:53
6054 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.12.2018 09:57
Расследования 19.12.2018 09:57
2756 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:36
В Волгограде в казарме росгвардейцев в новом году починят крышуСмотреть фотографии
14:41
В Волгоградской области главу стройфирмы судят за уклонение от уплаты 100 млн рублей налоговСмотреть фотографии
14:32
Волгоградские полицейские задорно подвели итоги годаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
Замгубернатора Волгоградской области по социальным вопросам покинула кабинет на пр. Ленина Смотреть фотографии
13:26
На реконструкцию Волгоградского онкодиспансера выделено 1,8 миллиарда рублейСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде бывший участковый стал миллионером за счет сослуживцевСмотреть фотографии
12:34
Трудно поверить: после теракта в здании ЖД-вокзала Волгограда прошло пять летСмотреть фотографииCмотреть видео
12:16
Волгоградский «Прудбой» признан лучшим полигоном России
11:28
«Мы три года ждали торжества справедливости!»: жители Волжского больше не будут платить за несуществующую услугуСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде вспоминают политика с большой буквы – Алевтину АпаринуСмотреть фотографии
11:16
Волгоградскую митрополию возглавит епископ Феодор: митрополит Герман ушел на покойСмотреть фотографии
11:14
Волгоградские полицейские изъяли более 20 килограммов «икры красного цвета»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В Волгограде пострадала пожилая пассажирка автобусаСмотреть фотографии
10:01
«Царицынский»: горожане дали имя новому парку в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
09:59
В Волгоградской области утверждены новые тарифы на электроэнергию для населения в 2019 году Смотреть фотографии
09:58
В новогодние каникулы больницы Волгоградской области будут работать в особом режимеСмотреть фотографии
20:16
«Высота 102»ТВ: Среди событий года жители Волгограда назвали ЧМ и летний ливень Cмотреть видео
17:25
Волгограду не хватает праздничного светаСмотреть фотографии
17:21
Волгоградец самовольно перекрыл доступ к Волго-Донскому судоходному каналуСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде на площади Павших Борцов поселилась новогодняя сказкаСмотреть фотографии
15:42
В двух храмах Волгограда верующие встретят Новый год молитвойСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде из-за увольнения беременной воспитательницы завели уголовное дело Смотреть фотографии
15:28
Улицы Волгограда сковали предновогодние пробкиСмотреть фотографии
14:38
Рейтинг неплательщиков: Волгоградская элита входит в новый год с долгамиСмотреть фотографии
13:39
Центробанк РФ через суд ликвидировал автоломбард на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:13
В Волгоградской области назвали лучших спортсменов и командыСмотреть фотографии
12:15
«Сады Придонья» вкладывают серьезные инвестиции в развитие сельского хозяйстваСмотреть фотографии
11:26
Налетчик с "калашом" ограбил заправку в Волгоградской области (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Безработная из Волгограда надолго запомнит предновогоднюю поездку в Москву
10:40
Жители Волгограда завалили почту письмами Деду МорозуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 