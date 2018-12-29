



Сменилась фамилия на табличке рабочего кабинета Зины Мержоевой - заместителя губернатора, курирующего социальную сферу. Как сообщает ИА "Высота 102", с сегодняшнего дня здесь будет находиться рабочее место нового заместителя губернатора Валерия Бахина. Зина Мержоева, по сведениям информагентства, сохранила свой пост, но теперь ее местом дислокации будет административное здание на ул. Новороссийской,15.

В секретариате губернатора "Высоте 102" сообщили, что Валерий Бахин, который с марта 2016 года работал в должности замруководителя аппарата губернатора, сегодня назначен заместителем губернатора. Он будет ответственным в регионе за цифровизацию, курировать вопросы развития транспорта и вопросы безопасности жизнедеятельности. Напомним, что назначить в регионах ответственных за реализацию национального проекта по развитию цифровой экономики - требование премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Заседание правительственной комиссии по цифровому развитию Медведев провел в начале этой недели. Валерий Бахин имеет достаточно знаний в этой сфере, так как в период подготовки и проведения в регионе матчей чемпионата мира по футболу 2018 года курировал проект "Безопасный город". Этот проект представляет собой комплекс систем, развернутых в рамках города или региона, объединенных единой информационной средой, направленных на обеспечение технической поддержки службам общественной безопасности. Во многом благодаря системе "Безопасный город" никаких серьезных происшествий во время ЧМ-2018 в Волгограде не произошло.

В секретариате губернатора пояснили, что введение должности еще одного заместителя губернатора не потребует дополнительных затрат из бюджета, так как будет сокращена должность заместителя руководителя аппарата губернатора.



