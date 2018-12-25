Цены на основные продукты питания в Волгоградской области «движутся вперед»





По данным Волгоградстата на предстоящей неделе вновь увеличились цены на некоторые продукты питания в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на еженедельный мониторинг, так, по данным на 24 декабря по сравнению с показателями на 17 декабря вновь увеличились цены на яйца – увеличение составило 3,74% (средняя стоимость десятка – 68,75%), на свинину – 0,68% (281,54 рубля за килограмм), колбасу полукопченую и варено-копченую – 2,41% (413,56 рублей за килограмм), рыбу мороженую – 0,32% (123,83 рубля за килограмм), молоко – 0,98% (51,65 рублей за литр). Также подорожали овощи и фрукты. Рост цен коснулся картофеля – 5,16% (21,18 рублей за кг), огурцов – 5,04% (121,70 рублей за кг), помидоров – 3,5% (112,17 рублей за кг), капусты – 3,90% (27,17 рублей за кг), моркови – 4,38% (23,13 рубля за кг), яблок – 2,89% (66,26 рублей за кг). Также в Волгоградстате отметили рост цен на дизтопливо – на 2,26% (средняя стоимость литра составила 45,32 рубля).

Напомним, на пресс-конференции 20 декабря 2018 года Владимир Путин заявил, что правительство приняло меры по стабилизации рынка топлива. Сейчас же стоит задача не допустить рост цен на бензин в 2019 году. Для этого, по словам президента, будет сделано все возможное. Однако, вероятно, в Волгоградской области главу государства не услышали и еще до наступления 2019 года приготовили жителям такой вот «сюрприз».