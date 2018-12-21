Политика

Депутата Госдумы от КПРФ Арефьева потеряли в Волгограде

Политика 21.12.2018 10:57
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21.12.2018 10:57


Зампредседателя Волгоградской облдумы Сергей Горняков забыл, как выглядит депутат Госдумы от региона Николай Арефьев. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня на заседании облдумы Горняков попросил депутатов-коммунистов поспособствовать появлению Арефьева в стенах областного парламента. "Привезите его. Хоть посмотрим, как он выглядит",  - с такой просьбой обратился зампредседателя облдумы к депутатам от фракции КПРФ. 
Депутат-коммунист Михаил Таранцов улыбнулся и ответил, что предложение принимается. Руководитель фракции КПРФ в облдуме Алексей Буров не стал вступаться за своего старшего товарища, заседающего в здании на Охотном Ряду в Москве.
Вице-спикер заксобрания региона, руководитель фракции "ЕР" уже не впервые делает резкий выпад в адрес коллеги из федерального собрания. Так, в феврале текущего года на заседании областной думы Сергей Горняков пристыдил Арефьева, который, по мнению депутата, редко появляется в регионе. "Он представляет интересы Волгоградской области. Жители региона хотели бы хотя бы раз его увидеть в лицо на  периферии, на окраинах, в муниципальных образованиях", - сказал тогда Горняков.
Отметим, что депутаты Госдумы от Волгоградской области иногда посещают заседания областного парламента в ходе своих региональных недель. Однако приезжают только депутаты от партии власти. 
Николай Арефьев - уроженец Астрахани, ему 69 лет. В Госдуму РФ несколько раз избирался по списку КПРФ. В нынешнем созыве он представляет интересы Волгоградской области и Калмыкии. Является секретарем ЦК КПРФ, членом Президиума ЦК КПРФ. 
Фото Н.Арефьева с сайта Госдумы РФ  

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