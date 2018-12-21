Депутата Госдумы от КПРФ Арефьева потеряли в Волгограде

Политика 21.12.2018 10:57
4122 5
21.12.2018 10:57
Зампредседателя Волгоградской облдумы Сергей Горняков забыл, как выглядит депутат Госдумы от региона Николай Арефьев. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня на заседании облдумы Горняков попросил депутатов-коммунистов поспособствовать появлению Арефьева в стенах областного парламента. "Привезите его. Хоть посмотрим, как он выглядит", - с такой просьбой обратился зампредседателя облдумы к депутатам от фракции КПРФ.
Депутат-коммунист Михаил Таранцов улыбнулся и ответил, что предложение принимается. Руководитель фракции КПРФ в облдуме Алексей Буров не стал вступаться за своего старшего товарища, заседающего в здании на Охотном Ряду в Москве.
Вице-спикер заксобрания региона, руководитель фракции "ЕР" уже не впервые делает резкий выпад в адрес коллеги из федерального собрания. Так, в феврале текущего года на заседании областной думы Сергей Горняков пристыдил Арефьева, который, по мнению депутата, редко появляется в регионе. "Он представляет интересы Волгоградской области. Жители региона хотели бы хотя бы раз его увидеть в лицо на периферии, на окраинах, в муниципальных образованиях", - сказал тогда Горняков.
Отметим, что депутаты Госдумы от Волгоградской области иногда посещают заседания областного парламента в ходе своих региональных недель. Однако приезжают только депутаты от партии власти.
Николай Арефьев - уроженец Астрахани, ему 69 лет. В Госдуму РФ несколько раз избирался по списку КПРФ. В нынешнем созыве он представляет интересы Волгоградской области и Калмыкии. Является секретарем ЦК КПРФ, членом Президиума ЦК КПРФ.
Фото Н.Арефьева с сайта Госдумы РФ
Реклама
Популярное по теме
12.12.2018 16:20
14745 12
20.12.2018 11:59
10440 7
18.12.2018 15:05
9653 11
В Волгоградской облдуме взяли паузу с утверждением новой нарезки избирательных округов21.12.2018 10:04
Лидер обкома КПРФ отвергла «ухаживания» двух депутатов Волгоградской гордумы20.12.2018 15:31
Размножение коммунистов через 9 месяцев в Волгоградской облдуме под угрозой20.12.2018 14:34
В Волгограде лидер обкома боится называть кандидата в губернаторы от КПРФ20.12.2018 11:59
Президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию20.12.2018 09:49
Спикеру гордумы Волгограда разрешат остаться "голубем мира"18.12.2018 15:05
«Волонтер Путина» покидает кресло председателя комитета молодежной политики в Волгограде12.12.2018 17:51
К выборам в Волгоградскую облдуму-2019 по-новому нарезают избирательные округа12.12.2018 16:20
Депутата предложили наказать за «оскорбление» спикера Волгоградской облдумы12.12.2018 15:50
Экс-депутат Волгоградской гордумы «прикипел» к Совету федерации12.12.2018 13:42
Депутат Волгоградской облдумы собирает комиссию по этике12.12.2018 09:58
Администрация Волгоградской области укрепляет союз с партией власти11.12.2018 16:35
Главный молодогвардеец Волгоградской области и депутат гордумы вошли в Генсовет «ЕР»08.12.2018 18:27
На съезде «Единой России» решили промониторить качество лечения онкобольных в регионах08.12.2018 16:15
В Волгоградской области мусорная реформа пройдет под контролем «Единой России»08.12.2018 15:09
Реклама