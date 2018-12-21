В Волгоградской облдуме взяли паузу с утверждением новой нарезки избирательных округов





Сегодня спикер Волгоградской областной думы Николай Семисотов снял с рассмотрения вопрос о новой системе распределения депутатских мандатов. Как сообщает ИА «Высота 102», проект значился под вторым номером в повестке дня последнего в 2018 году заседания облдумы. Вопрос сняли с рассмотрения в самом начале заседания.

Планировалось, что парламентарии рассмотрят сегодня поправки в Устав региона в первом чтении, однако этого не произошло - проект отправили на доработку. Напомним, что согласно этим поправкам в региональный парламент от партий могут пройти только 10 человек, а от конкретных территорий области – 28. Таким образом, 75% мандатов законодательного собрания предполагают разыгрывать по округам и 25% - по спискам политических партий.

Выборы в региональный парламент пройдут 8 сентября 2019 года.



