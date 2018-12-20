Иномарка снесла знак "Волгоград" на въезде в город и улетела в овраг

Иномарка «Фольксваген Джетта» вылетела с дороги в овраг в Дзержинском районе города, прямо на въезде в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, водитель не справился с управлением и в результате аварии получил травмы. По предварительным данным, у 36-летнего мужчины сотрясение головного мозга.
Происшествия 20.12.2018 16:42
1399 2
20.12.2018 16:42
Иномарка «Фольксваген Джетта» вылетела с дороги в овраг в Дзержинском районе города, прямо на въезде в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, водитель не справился с управлением и в результате аварии получил травмы. По предварительным данным, у 36-летнего мужчины сотрясение головного мозга.
Иномарка «Фольксваген Джетта» вылетела с дороги в овраг в Дзержинском районе города, прямо на въезде в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, водитель не справился с управлением и в результате аварии получил травмы. По предварительным данным, у 36-летнего мужчины сотрясение головного мозга.
По словам очевидцев, во время аварии машина снесла знак границы населенного пункта "Волгоград".
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