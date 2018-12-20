Происшествия

Иномарка снесла знак "Волгоград" на въезде в город и улетела в овраг

Происшествия 20.12.2018 16:42
1399 2
20.12.2018 16:42


Иномарка «Фольксваген Джетта» вылетела с дороги в овраг в Дзержинском районе города, прямо на въезде в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, водитель не справился с управлением и в результате аварии получил травмы. По предварительным данным, у 36-летнего мужчины сотрясение головного мозга.
По словам очевидцев, во время аварии машина снесла знак границы населенного пункта "Волгоград".

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552
Популярное по теме
В Волгограде на дереве во дворе многоэтажки нашли труп подростка
10.12.2018 22:44
15084 0
В Волгограде белый "Мерседес" сбил школьника и скрылся с места ДТП
07.12.2018 09:29
10067 11
Во время пожара в Волгограде сгорели двое мальчиков
22.11.2018 21:00
14204 0
Происшествия
20.12.2018 14:50
Происшествия 20.12.2018 14:50
1261 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.12.2018 13:27
Происшествия 20.12.2018 13:27
1143 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.12.2018 11:07
Происшествия 20.12.2018 11:07
9766 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.12.2018 10:13
Происшествия 20.12.2018 10:13
1114 14 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.12.2018 09:44
Происшествия 20.12.2018 09:44
1292 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.12.2018 17:49
Происшествия 19.12.2018 17:49
2070 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.12.2018 14:59
Происшествия 19.12.2018 14:59
2460 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.12.2018 12:23
Происшествия 19.12.2018 12:23
1543 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.12.2018 10:52
Происшествия 19.12.2018 10:52
1248 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.12.2018 10:31
Происшествия 19.12.2018 10:31
6795 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.12.2018 10:12
Происшествия 19.12.2018 10:12
4580 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.12.2018 10:00
Происшествия 19.12.2018 10:00
1830 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.12.2018 09:12
Происшествия 19.12.2018 09:12
1764 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.12.2018 16:45
Происшествия 18.12.2018 16:45
2900 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.12.2018 12:27
Происшествия 18.12.2018 12:27
4050 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде пенсионеры проходят спецподготовку по борьбе с мошенникамиCмотреть видео
17:30
Волгоградская область удерживает четвертое место по России по объему зарплатных долговСмотреть фотографии
17:16
За «кулисами» мусорной реформы: отходы из Волгограда хотят свозить на заполненную свалку в Гумраке Смотреть фотографии
16:49
Жителя Волгограда отправили в тюрьму за убийство соседа в коммуналкеСмотреть фотографии
16:42
Иномарка снесла знак "Волгоград" на въезде в город и улетела в оврагСмотреть фотографии
15:31
Лидер обкома КПРФ отвергла «ухаживания» двух депутатов Волгоградской гордумыСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде водитель фуры «забыл» свой груз на дороге: пострадала легковушкаСмотреть фотографии
14:34
Размножение коммунистов через 9 месяцев в Волгоградской облдуме под угрозойСмотреть фотографии
13:32
Волгоградец задал вопрос президенту Владимиру Путину про «Качу» Смотреть фотографии
13:27
В Волгограде прямо на улице у мужчины украли компьютерСмотреть фотографии
13:07
В Волгоградской области окончательно утвердили тариф для населения на вывоз мусора с 1 январяСмотреть фотографии
12:40
В трех районах Волгограда «зачищают» территориюСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде лидер обкома боится называть кандидата в губернаторы от КПРФ Смотреть фотографии
11:07
В Волгоград из Италии экстрадируют находившегося в бегах предпринимателяСмотреть фотографии
10:13
Волгоградец за кражу 8 упаковок рыбы и сыра может получить 4 года тюрьмыСмотреть фотографии
10:04
«Ростелеком» занял 56% рынка виртуальных мобильных операторов для бизнесаСмотреть фотографии
09:49
Президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию Смотреть фотографииCмотреть видео
09:44
В Волгограде на пешеходном переходе микроавтобус сбил 9-летнего мальчикаСмотреть фотографии
09:18
Городам и районам Волгоградской области подкинули деньги на дорогиСмотреть фотографии
20:48
В Волгоградской облдуме перед выборами единороссы остаются без партийной «подушки безопасности» Смотреть фотографии
20:03
Четырехэтажка в Волгограде «потеет» из-за залитого подвалаСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде на пресс-конференцию по итогам года отважился пока лишь один чиновникCмотреть видео
15:45
Депутаты Волгоградской гордумы пошли в суд на УФАССмотреть фотографии
14:59
В Волгограде с моторного завода вынесли металл на 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:38
За последние три месяца должники погасили фонду капремонта Волгоградской области свыше 200 млн рублейСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде будут развивать регби под флагом «Ротора»Смотреть фотографии
14:06
В Волгоградской области предпринимателя обвиняют в смерти ребенка в выгребной ямеСмотреть фотографии
13:59
Возбуждено уголовное дело о неуплате в бюджет более 300 млн рублей волгоградским комбинатом "Красный Октябрь"Смотреть фотографии
13:01
В Волгограде замгендиректора оборонного предприятия «Титан-Баррикады» встретит новый год под арестом Смотреть фотографии
12:58
На должников ПАО «Волгоградэнергосбыт» наложено более 1300 запретов и ограниченийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 