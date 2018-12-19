Дочь Татьяны Лебедевой взяла «бронзу» в тройном прыжке





Все победители и призеры Всероссийского турнира по легкой атлетике имени олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой получили подарки от компании «Сады Придонья».

В этом году на 15-м по счету легкоатлетическом турнире 759 спортсменов из 18 регионов России боролись за медали и призы Всероссийских соревнований. Большинство участников – дети 13-14 лет - состязались в прыжках в длину, тройном прыжке, прыжке в высоту, толканию ядра и других.

Для тех, кто не смог попасть в официальный зачет, Татьяна Лебедева провела мастер-класс в стенах волгоградского манежа, где обучала ребят прыжковой технике, говорила о том, как правильно делать разминку и раскрывала другие секреты мастерства.

«Все спортсмены показали хороший уровень подготовки, —говорит олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева. — На нашем турнире установлен новый рекорд по прыжкам в высоту! Волгоградка Мария Попова преодолела планку на высоте 175 см, что на 3 см выше прежнего рекорда. С каждым годом ребята показывают результаты все лучше и лучше, что говорит о большой заинтересованности детей в своей спортивной карьере».

«Бронзу» и подарки от партнера турнира — компании «Сады Придонья» - завоевала и Лебедева-младшая — дочь олимпийской чемпионки Анастасия Матвеева. 16-летняя девушка взяла третье место в тройном прыжке, показав результат 11 метров и 45 см. Анастасия отметила, что уже год ее тренером является Вячеслав Догонкин, который подготовил ее маму — олимпийскую чемпионку Татьяну Лебедеву.

«Сады Придонья» обеспечили подарками не только призеров и победителей, но и просто участников, которым в этот раз не удалось подняться на пьедестал. Сочные сюрпризы победителям вручала лично Татьяна Лебедева. Компания будет и дальше поддерживать подобные турниры, которые, как отметила олимпийская чемпионка, помогают подросткам найти свою спортивную дорожку.