Спорт

Дочь Татьяны Лебедевой взяла «бронзу» в тройном прыжке

Спорт 19.12.2018 10:30
240 0
19.12.2018 10:30


Все победители и призеры Всероссийского турнира по легкой атлетике имени олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой получили подарки от компании «Сады Придонья».
В этом году на 15-м по счету легкоатлетическом турнире 759 спортсменов из 18 регионов России боролись за медали и призы Всероссийских соревнований. Большинство участников – дети 13-14 лет - состязались в прыжках в длину, тройном прыжке, прыжке в высоту, толканию ядра и других.
Для тех, кто не смог попасть в официальный зачет, Татьяна Лебедева провела мастер-класс в стенах волгоградского манежа, где обучала ребят прыжковой технике, говорила о том, как правильно делать разминку и раскрывала другие секреты мастерства. 
«Все спортсмены показали хороший уровень подготовки, —говорит олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева. — На нашем турнире установлен новый рекорд по прыжкам в высоту! Волгоградка Мария Попова преодолела планку на высоте 175 см, что на 3 см выше прежнего рекорда. С каждым годом ребята показывают результаты все лучше и лучше, что говорит о большой заинтересованности детей в своей спортивной карьере». 
«Бронзу» и подарки от партнера турнира — компании «Сады Придонья» - завоевала и Лебедева-младшая — дочь олимпийской чемпионки Анастасия Матвеева. 16-летняя девушка взяла третье место в тройном прыжке, показав результат 11 метров и 45 см. Анастасия отметила, что уже год ее тренером является Вячеслав Догонкин, который подготовил ее маму — олимпийскую чемпионку Татьяну Лебедеву. 
«Сады Придонья» обеспечили подарками не только призеров и победителей, но и просто участников, которым в этот раз не удалось подняться на пьедестал. Сочные сюрпризы победителям вручала лично Татьяна Лебедева. Компания будет и дальше поддерживать подобные турниры, которые, как отметила олимпийская чемпионка, помогают подросткам найти свою спортивную дорожку.  
   

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

В Волгограде открылся первый автоцентр KIA компании «АГАТ»
Популярное по теме
«Кто виноват? Что делать?»: волгоградцы думают, как спасти "Ротор"
02.12.2018 17:29
26175 9
Волгоградскому «Ротору» за «заслуги» покупают новый автомобиль
29.11.2018 09:39
12266 24
Тренера «Ротора» отправили в отставку после проигрыша «Шиннику» в Волгограде
24.11.2018 16:23
7095 0
Спорт
10.12.2018 10:01
Спорт 10.12.2018 10:01
8574 5 Обсудить

0
Далее
Спорт
10.12.2018 09:46
Спорт 10.12.2018 09:46
1277 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
06.12.2018 14:54
Спорт 06.12.2018 14:54
4205 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.12.2018 11:29
Спорт 03.12.2018 11:29
8018 11 Обсудить

0
Далее
Спорт
02.12.2018 17:29
Спорт 02.12.2018 17:29
26175 9 Обсудить

0
Далее
Спорт
02.12.2018 16:49
Спорт 02.12.2018 16:49
1850 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
02.12.2018 13:04
Спорт 02.12.2018 13:04
4304 11 Обсудить

0
Далее
Спорт
29.11.2018 09:39
Спорт 29.11.2018 09:39
12266 24 Обсудить

0
Далее
Спорт
28.11.2018 14:08
Спорт 28.11.2018 14:08
9227 15 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.11.2018 15:41
Спорт 26.11.2018 15:41
2359 15 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.11.2018 12:38
Спорт 26.11.2018 12:38
13070 28 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.11.2018 18:19
Спорт 24.11.2018 18:19
11855 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.11.2018 16:23
Спорт 24.11.2018 16:23
7095 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.11.2018 15:51
Спорт 24.11.2018 15:51
2965 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
23.11.2018 13:50
Спорт 23.11.2018 13:50
5067 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:00
Гипермаркет в Волгограде заплатит 300 тыс рублей за торговлю испорченным молокомСмотреть фотографии
10:52
Лже-врачи украли у волгоградской пенсионерки крупную сумму денегСмотреть фотографии
10:45
Фонд капремонта Волгоградской области расторг договор с коллекторской фирмой после вмешательства прокуратуры Смотреть фотографии
10:31
Бывший начальник районного отдела угрозыска Волгограда попался на взятке
10:30
Дочь Татьяны Лебедевой взяла «бронзу» в тройном прыжкеСмотреть фотографии
10:12
В аварии на трассе в Волгоградской области пострадали три человекаСмотреть фотографии
10:00
В Волжском водитель сбил девушку и скрылся с места аварииСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области муниципальное имущество стоимостью 20 млн рублей незаконно передали частникамСмотреть фотографии
09:12
Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:08
В драку в школе Волгоградской области «ввязались» единороссы Смотреть фотографии
08:54
В Волгоградской области общественникам хотят разрешить «подсматривать» за волеизъявлением народаСмотреть фотографии
20:04
«Высота 102»ТВ: Пришел конец играм с тарифом на вывоз мусора в Волгоградской области Cмотреть видео
18:24
В Волгоградской области бывшего военнослужащего отправили в тюрьму за торговлю наркотикамиСмотреть фотографии
17:36
Запущенные к ЧМ-2018 электрички до аэропорта Волгограда проигрывают конкуренцию автобусам и таксиСмотреть фотографии
17:26
Экс-депутату гордумы Волгограда под арестом разрешили личную жизнь по телефонуСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде за «перевод в тюрьму ближе к дому» осудят бывшего оперативника угрозыскаСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде общественникам озвучили новый мусорный тариф для населения Смотреть фотографии
16:39
Забытый в Волгоградской области поезд до Урюпинска «забуксовал» в коридорах властиСмотреть фотографии
16:33
Железнодорожники пообещали до нового года открыть переезд на Тулака в Волгограде Смотреть фотографии
15:47
Около года жительница Волгограда добивалась установки пандуса для сына-инвалидаСмотреть фотографии
15:05
Спикеру гордумы Волгограда разрешат остаться "голубем мира"Смотреть фотографии
14:30
В администрации Волгоградской области показали фейковый унитаз для губернатора Смотреть фотографии
14:17
В Волгоград прибывает чудотворная иконаСмотреть фотографии
13:42
Не простые, а золотые: в Волгоградской области продолжают дорожать яйцаСмотреть фотографии
13:05
Падал снег: природа помогает жителям Волгограда ощутить приближение праздника (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:35
В Волгоградской области ревизоры забраковали в магазинах 400 кг рыбной продукции Смотреть фотографии
12:27
В Волгограде подозреваемый в тяжком преступлении скрывался от полиции в шкафуСмотреть фотографии
11:50
Командующий 8-й армией подведет итоги года в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:14
Трое волгоградцев задержаны за воровство продуктов из супермаркетаСмотреть фотографии
10:46
Прокуратура добилась законного контроля качества питьевой воды в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 