Дочь Татьяны Лебедевой взяла «бронзу» в тройном прыжке

Спорт 19.12.2018 10:30
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19.12.2018 10:30
Все победители и призеры Всероссийского турнира по легкой атлетике имени олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой получили подарки от компании «Сады Придонья».
В этом году на 15-м по счету легкоатлетическом турнире 759 спортсменов из 18 регионов России боролись за медали и призы Всероссийских соревнований. Большинство участников – дети 13-14 лет - состязались в прыжках в длину, тройном прыжке, прыжке в высоту, толканию ядра и других.
Для тех, кто не смог попасть в официальный зачет, Татьяна Лебедева провела мастер-класс в стенах волгоградского манежа, где обучала ребят прыжковой технике, говорила о том, как правильно делать разминку и раскрывала другие секреты мастерства.
«Все спортсмены показали хороший уровень подготовки, —говорит олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева. — На нашем турнире установлен новый рекорд по прыжкам в высоту! Волгоградка Мария Попова преодолела планку на высоте 175 см, что на 3 см выше прежнего рекорда. С каждым годом ребята показывают результаты все лучше и лучше, что говорит о большой заинтересованности детей в своей спортивной карьере».
«Бронзу» и подарки от партнера турнира — компании «Сады Придонья» - завоевала и Лебедева-младшая — дочь олимпийской чемпионки Анастасия Матвеева. 16-летняя девушка взяла третье место в тройном прыжке, показав результат 11 метров и 45 см. Анастасия отметила, что уже год ее тренером является Вячеслав Догонкин, который подготовил ее маму — олимпийскую чемпионку Татьяну Лебедеву.
«Сады Придонья» обеспечили подарками не только призеров и победителей, но и просто участников, которым в этот раз не удалось подняться на пьедестал. Сочные сюрпризы победителям вручала лично Татьяна Лебедева. Компания будет и дальше поддерживать подобные турниры, которые, как отметила олимпийская чемпионка, помогают подросткам найти свою спортивную дорожку.
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