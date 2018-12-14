Культура

Волгоградский музей готовит выставку советских игрушек

Культура 14.12.2018 11:49
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14.12.2018 11:49


Сразу несколько необычных выставок откроется в предновогодние дни в Волгоградском краеведческом музее. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении культуры, так, 21 декабря начнет работу выставка советских игрушек 1950-1970-х годов «Когда мы были детьми» из частной коллекции и запасников Волгоградского краеведческого музея. В экспозиции будут представлены коллекции солдатиков, детские управляемые железные дороги, куклы и многое другое.
25 декабря после реконструкции откроется обновленный зал старинных интерьеров. В экспозиции «Удивительные приключения новогодних игрушек» посетители увидят уникальные люстру и зеркало из мейсенского фарфора, а также ряд новых, ранее не выставлявшихся экспонатов: манекен с одеждой прошлого века, зеркальный шкаф, коллекцию елочных игрушек середины прошлого века, рождественские новогодние открытки начала ХХ века.
Выставка под необычным названием «Чемоданное настроение» стартует в музее в 12-00 27 декабря. Впервые будет показана экспозиция раритетных сундуков, несессеров, портпледов, саквояжей, дорожных жестяных коробок для чая, сахара и какао разных эпох из запасников музея. Большой сундук, по утверждению научных сотрудников краеведческого музея, исполняет мечты — каждый посетитель музея сможет познакомиться с этой легендой и загадать желание.
Все выставки будут работать в новогодние праздники. 

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