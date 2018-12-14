Волгоградский музей готовит выставку советских игрушек





Сразу несколько необычных выставок откроется в предновогодние дни в Волгоградском краеведческом музее. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении культуры, так, 21 декабря начнет работу выставка советских игрушек 1950-1970-х годов «Когда мы были детьми» из частной коллекции и запасников Волгоградского краеведческого музея. В экспозиции будут представлены коллекции солдатиков, детские управляемые железные дороги, куклы и многое другое.

25 декабря после реконструкции откроется обновленный зал старинных интерьеров. В экспозиции «Удивительные приключения новогодних игрушек» посетители увидят уникальные люстру и зеркало из мейсенского фарфора, а также ряд новых, ранее не выставлявшихся экспонатов: манекен с одеждой прошлого века, зеркальный шкаф, коллекцию елочных игрушек середины прошлого века, рождественские новогодние открытки начала ХХ века.

Выставка под необычным названием «Чемоданное настроение» стартует в музее в 12-00 27 декабря. Впервые будет показана экспозиция раритетных сундуков, несессеров, портпледов, саквояжей, дорожных жестяных коробок для чая, сахара и какао разных эпох из запасников музея. Большой сундук, по утверждению научных сотрудников краеведческого музея, исполняет мечты — каждый посетитель музея сможет познакомиться с этой легендой и загадать желание.

Все выставки будут работать в новогодние праздники.



