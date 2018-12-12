"Мусорный" оператор нанимает консультанта для работы по обращению с ТКО в Волгоградской области





Более 3,6 миллиона рублей заплатит ООО "Управление отходами - Волгоград" за оказание услуг по консалтинговому сопровождению проекта начала своей деятельности как регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, предприятие объявило о соответствующей закупке у единственного поставщика.

Услуги будут оказаны в офисах ООО "Управление отходами – Волгоград" в устной, письменной, дистанционной и комбинированной формах, в том числе с участием в рабочих и публичных мероприятиях различных уровней.

Отметим, что консалтинговое сопровождение – это услуга, с помощью которой оказываются не разовые консультации, а ежедневные по решению текущих бизнес-задач компании в оперативном режиме.

Напомним, региональный оператор должен приступить к работе с 1 января 2019 года. Между тем, тариф на "мусорную" услугу в Волгоградской области до сих пор не утвержден. Сумма, которую жители региона будут платить за работу регоператора, остается загадкой, хотя до Нового года осталось всего чуть более двух недель.

Тем временем, как ранее сообщало информагентство, ООО "Управление отходами - Волгоград" объявляет о проведении дорогостоящих закупок. Так, компания заплатит около 1,4 миллиарда рублей за услуги по размещению твердых отходов 4-5 класса опасности на полигонах. Также 4,5 миллиарда рублей "мусорный" оператор нанял компанию для сбора отходов. Еще 1,3 миллиарда рублей "Управление отходами - Волгоград" заплатит за аренду спецтехники, крупная сумма выделена и для закупки мусорных контейнеров.



