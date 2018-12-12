"Мусорный" оператор нанимает консультанта для работы по обращению с ТКО в Волгоградской области

Экология 12.12.2018 16:05
607 7
12.12.2018 16:05
Более 3,6 миллиона рублей заплатит ООО "Управление отходами - Волгоград" за оказание услуг по консалтинговому сопровождению проекта начала своей деятельности как регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, предприятие объявило о соответствующей закупке у единственного поставщика.
Услуги будут оказаны в офисах ООО "Управление отходами – Волгоград" в устной, письменной, дистанционной и комбинированной формах, в том числе с участием в рабочих и публичных мероприятиях различных уровней.
Отметим, что консалтинговое сопровождение – это услуга, с помощью которой оказываются не разовые консультации, а ежедневные по решению текущих бизнес-задач компании в оперативном режиме.
Напомним, региональный оператор должен приступить к работе с 1 января 2019 года. Между тем, тариф на "мусорную" услугу в Волгоградской области до сих пор не утвержден. Сумма, которую жители региона будут платить за работу регоператора, остается загадкой, хотя до Нового года осталось всего чуть более двух недель.
Тем временем, как ранее сообщало информагентство, ООО "Управление отходами - Волгоград" объявляет о проведении дорогостоящих закупок. Так, компания заплатит около 1,4 миллиарда рублей за услуги по размещению твердых отходов 4-5 класса опасности на полигонах. Также 4,5 миллиарда рублей "мусорный" оператор нанял компанию для сбора отходов. Еще 1,3 миллиарда рублей "Управление отходами - Волгоград" заплатит за аренду спецтехники, крупная сумма выделена и для закупки мусорных контейнеров.
Реклама
Популярное по теме
03.12.2018 11:52
4173 10
19.11.2018 11:50
1772 1
19.11.2018 08:50
1825 3
«Мусорный» регоператор Волгоградской области нашел на свалках операторов11.12.2018 13:38
Под Волгоградом закрыли свалку дурно пахнущих промотходов11.12.2018 10:01
В Волгоградской области подступы к Цимлянскому водохранилищу завалили мусором03.12.2018 11:52
Прокуроры заставили починить разрушенную паводком плотину под Волгоградом02.12.2018 09:32
Объем мусора в Волго-Ахтубинской пойме сравнили с территорией 90 футбольных полей30.11.2018 14:46
В Волгограде госорган проигнорировал обращения о фактах незаконного слива фекалий30.11.2018 08:41
В Волгограде новому руководству «Красного Октября» напомнили о проблеме «оранжевого дыма»28.11.2018 12:48
Сильный ветер надвигается на Волгоградскую область23.11.2018 12:12
Погибающий от мусора Ворошиловский лес в Волгограде «плачет» по спецтехнике21.11.2018 14:01
«ЕвроХим» награжден золотой медалью за достижения в сфере охраны труда и экологии21.11.2018 12:22
Под Волгоградом берег у поселка укрепили после вмешательства прокуратуры20.11.2018 10:47
Суд подтвердил решение о приостановке работы полигона опасных отходов под Волгоградом19.11.2018 11:50
В Волгоградской области МУП незаконно качало воду из артезианских скважин19.11.2018 08:50
В Волгограде улица Штеменко на грани мусорного коллапса18.11.2018 15:33
В Волгограде по настоянию людей в погонах ликвидировали четыре свалки17.11.2018 19:53
Реклама